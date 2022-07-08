Emeklilere Türk Telekom'dan Avantajlı Tarifeler Başladı! Emekli Sevinecek!

Emekli olan ve 50 yaş üzerinde bulunan Türk Telekomlu vatandaşlar için +50 kulübü fırsatları açıklandı. Bu kulüpte yer alan emekliler için çeşitli tarifeler ve inanılmaz indirimlerin sunulduğu da eklendi. Dakika, kısa mesaj ve internet gibi hakların cazip olarak sunulduğu bu kulüp emekli vatandaşlar için avantajlarını açıkladı.

Faturalı Hattı Olan Emekliler

Türk Telekom hattı kullanan 50 yaş üzerindeki vatandaşlara özel tarife kullanımlarının detayları operatör tarafından ilan edildi. İnternet kullanıma göre hazırlanan paketler emekliler için oldukça cazip fiyat aralıklarında sunuldu. Emekli 1 GB tarifesinde ayda 500 dakika konuşma ve 1 GB internet sadece 37 TL tutarında faturalandırılma yapılacaktır. Diğer birçok operatöre göre uygun fiyat aralıklarında sunulan tarifeler emekli ve Türk Telekom faturalı hattı kullanan 50 yaş üzerindeki vatandaşları kapsıyor.

Türk Telekom ve Ziraat Bankası işbirliğinde ise emekli aylığını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlara özel Ziraat Emekli 5 GB kampanyası sunuldu. Bu kampanya kapsamında ise emeklilere özel ayda 750 dakika konuşma ayrıca Türk Telekom operatörleri ile sınırsız konuşma imkânı, 5 GB internet ve 750 kısa mesaj imkânı sunuluyor. 45 TL ödeyerek Ziraat Emekli 5 GB kampanyasından faydalanma imkânı bulunan emekli vatandaşlar özel farklı içeriklerle hazırlanan kampanyalarda bulunur.

Geniş Kapsamlı Özel Paketler

Türk Telekom hattına sahip 50 yaş üzerindeki vatandaşlar özel sunulan kampanyalarda farklı internet, dakika ve kısa mesaj imkânlarıyla cazip olarak sunuluyor. Faturalı hat dışında da faturasız hat sahiplerine özel kampanyada Türk Telekom tarafından duyuruldu. 50 yaşında ve 50 üzerinde bulunan emekli vatandaşlara özel faturasız olan hatlarda 2 aylığına her yöne 150 dakika konuşma sadece 15 TL olarak ücretlendirildi.

İnterneti 3 GB olan emekli paketinde ise konuşma 750 dakika ve kısa mesaj 750 adet olmak üzere faturalandırılacak olan tutarın 40 TL olduğu ifade edildi. Birçok operatörün fahiş fiyatlarla sunduğu konuşma, kısa mesaj ve internet imkanlarıyla dolu faturalı ya da faturasız hatlar 50 yaş üzerinde ve emekli olan Türk Telekom kullanıcılarına oldukça cazip fiyatlarla sunuluyor.