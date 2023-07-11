Son zamanların en büyük haberi emeklilere geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından gerçekleştirilen son dakika duyurusu, emekli maaşı alan SSK, BAĞ-KUR ve 4C'li vatandaşlar için sevinç kaynağı oldu. Emekliler, bu ay hesaplarına 14.000 TL'ye kadar ek bir ödeme alacaklar. Bu ödeme doğrudan emeklilerin IBAN numaralarına yapılacak, bu sayede şubelelere gitme ve beklemek gibi zorluklar ortadan kalkacak.

ING Bank, ek ödeme fırsatını duyurdu ve hem emekliler hem de erken emeklilik (EYT) yoluyla emekli olan 15 milyon vatandaşın bu fırsattan yararlanabileceğini belirtti. Promosyon ödemelerinin detayları ve güncellemeleri ING Bank tarafından açıklandı.

Temmuz ayı zammı ve ek ödemeyle birlikte, maaşı 10.000 TL altında olan emeklilere 10.000 TL'ye kadar ek ödeme yapılacak. Emeklilerin bu ödeme fırsatından yararlanabilmesi için ING Türkiye'nin online platformu üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Başvuruların son tarihi 31 Temmuz 2023 olarak belirlendi. Promosyon ödemelerinin miktarları ise emekli maaşına bağlı olarak belirlendi: aylık net geliri 3.500 TL'ye kadar olanlar için 5.100 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlar için 5.950 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlar için 7.650 TL, 10.000 TL'nin üzerinde olanlar için ise 8.500 TL ek ödeme yapılacak.

Bu ek ödeme, emeklilerin finansal durumunu iyileştirecek bir adım. Özellikle %25'lik Temmuz zammı ile birlikte, emeklilerin maaşları daha sağlam bir noktaya gelecek. ING Bank'ın sunduğu bu ek ödeme fırsatı, emeklilere finansal anlamda bir nefes aldıracak. Unutmayın, başvurularınızı zamanında tamamlamak önemlidir. Bu fırsattan yararlanarak finansal destekten faydalanma imkanını kaçırmayın.