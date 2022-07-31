Emeklilere Son Dakika Duyurusu! Ek Ödemeler Başladı! Emekli Maaşı Olan Herkese 1.750 TL Ödenecek

Denizbank tarafından emekliler için bir duyuru yayımlandı. Bu duyuruda “Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilerimiz 1.750 TL’ye varan nakit promosyon kazanıyor.” ifadelerine yer verildi. Emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl maaş alma sözü veren emeklilere 1.000 TL ekstra olarak 1 adet otomatik ödeme talimatı verenlere de ek 750 TL ödeme verilecek…



Ne Kadar Ödeme Yapılıyor?



Banka tarafından yapılan duyuruda Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL 1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacağı ifade edildi.



Tüm Başvuru Detayları



Başvurular hakkında yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:



“Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan Mobil Bankacılık uygulamamızdan veya e-devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, 1,750 TL’ye varan promosyon fırsatından faydalanmak için 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek ve 1 otomatik fatura talimatı vererek promosyon kampanyasına dahil olabilirsiniz.”



Son Tarih 31 Aralık



Kampanya 15.12.2021-31.12.2022 arası emekli maaşını Denizbank’a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerli olduğu belirtilen duyuruda promosyon bedeli peşin olarak hesabınıza yatırılacağı aktarılarak ayrıntılar şöyle duyuruldu:



Kampanya Detayları



Fatura talimatının 3 yıl taahhüt süresinde iptal edilmesi veya 3 ay üstü üste otomatik ödenmemesi durumda kıstalyevm hesabı yapılarak kalan süre promosyon ceza tutarı hesabınıza borç olarak yansıtılacaktır. Kampanya 31.12.2022 tarihine kadar geçerlidir. DenizBank kampanya dönemini ve kurallarını tek taraflı değiştirme hakkına sahiptir. Bankamızdan birden fazla emekli maaş alan emeklilerimize, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanacaktır. 18 yaş altında emekli maaşı alan müşterilerimiz; Anne veya babasının velayetinde bulunmayanlara promosyon ödenecektir. Anne veya babasının velayeti altında bulunanlara ise kendi gelir/aylık tutarı ile Banka aracılığıyla gelir/aylık alan anne veya babasının gelir/aylıkları tutarı toplamını esas alarak velisine promosyon ödemesi yapılacaktır.



SMS Atana 55.000 TL Ödeniyor



Denizbank üzerinden yapılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlar artık cep telefonları üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek bu onaylanan tutarı, hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırabileceklerdir. Denizbank'ın resmi genel müdürlü tarafından duyurulan bu haber ile birlikte 55000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar, 24 ay vadeli, bu kredileri alabilmeleri için cep telefonları üzerinden mesaj atabiliyor.



Denizbank, yapmış olduğu bu kampanyada kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde kredi sonucu verecektir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 24 ay vadeli olarak alabilecekleri bu kredilerde 3 ay ertelemeli olarak işlemde yapabilmektedir. Denizbank üzerinden 50.000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız, kredi vadeleri 36 ay vadeli olabiliyor. 50000 TL üzerindeki tüm kredilerde 24 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz.



Denizbank SMS Başvurusu Nasıl Yapılır?



Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden mesaj kısmına girerek ilk önce Kredim yazın daha sonrada Kimlik numaranızı yazarak mesajı: 32 80 numarasına gönderin. Denizbank 32 80 numarası, Cebimde Kredi kampanyası olarak bilinmektedir. Cebimde kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, kredi onayı almaları durumunda cep telefonlarına gelecek olan mesajdaki tutarın en yakın banka şubesine giderek kullanabilir.