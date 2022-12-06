Emeklilere promosyon için yeni limit ayarlandı! Kamu bankaları da limitleri 5000 TL yaptı! Başvurular başladı...

Son zamanlarda özel bankaların yapmış oldukları emekli promosyon kampanyaları ile birlikte kamu bankalarından maaşını taşıyan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Emekli maaşınız eğer Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız, sizlere de artık yüksek limitli, emekli promosyonları alabileceksiniz. Aralık ayı itibariyle başlatılan bu kampanyada, kamu bankaları, emekli maaş alan vatandaşlara 5000 TL'ye kadar emekli promosyon ödemesi yapacağını açıkladı.

2022 yılı bitmeden emekli maaş alan vatandaşlar için yapılan kampanyalardan en dikkat çeken emekli promosyonları olmaktadır. Bankalar emekli müşterilerini kendi bankalarına çekmek için çeşitli kampanyalar yaparak maaşlarını kendi bankalarından almalarını istemektedir. özel bankalar gibi kamu bankaları da artık yemekler için promosyon kampanyaları yapmaya başladı ve emeklı maaş alan vatandaşlara 5000 TL'ye kadar emekli promosyon hediye ödeceğini duyurdu.

Emekli maaşını hangi bankadan almak istiyorsanız o bankanın müşterisi olmanız durumunda ve 3 yıl boyunca bu bankadan maaş almayı, söz vermeniz durumunda yapmış olduğunuz sözleşme sonrasında 5000 TL'ye kadar emekli promosyon alabilirsiniz. Emekli müşterisi en çok olan bankaların başında gelen Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, emekli olan vatandaşların başka bankalar, amaç taşımaması için yeni bir kampanya yaptı ve emekli promosyonlarını beşbin TL olarak ayarladı.

EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR?

3 bin 500 TL’ye kadar olanlara 3.000 TL

3 bin 500 TL – 7.500.-lira arası olanlara 3.500 TL

7 bin 500 TL – 10.000. TL arası olanlara 4.500 TL

10.000 TL'den fazla olanlara 5.000 TL olarak belirlendi.

Emekli promosyonlarına başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız sizlere uygun faiz oranları ile birlikte ayrıca kredi imkanları da sağlanmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış oldukları emekli promosyon kampanyalarını kendi resmi internet siteleri üzerinden duyurdu. Emekli maaş almanız durumunda, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, bu işlemlerden faydalanabilirsiniz.