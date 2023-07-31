Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT tarafından emeklilere özel olarak başlatılan yeni kredi kampanyası bugün duyuruldu. Kamu bankaları, ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilere hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlayacaklarını açıkladı. Nakit ihtiyacı olan emekliler, başvurularını gerçekleştirerek bu bankalar üzerinden 100.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi alabilecekler.

Başvurularını yapmak isteyen emeklilerin maaş müşterisi olmaları durumunda, hemen aynı gün içinde kredi destek ödemelerini alabileceklerini belirtmek isteriz. 100.000 TL ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar, aynı gün içinde kredi almak istiyorlarsa borç kapatma kredisi olarak da başvurabilecek ve diğer bankadaki borçlarını kapatabileceklerdir.

Emekli maaşı alan vatandaşlar, nakit ödemelerini almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alanlar Ziraat Bankası şubesine, Vakıfbank üzerinden alanlar ise Vakıfbank şubelerine giderek ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabilirler. Başvurular kısa sürede değerlendirilerek en düşük faiz oranlarından yararlanma imkanı sağlanacaktır.

Özellikle PTT üzerinden emekli maaşı alan kişiler, şubelere gitme imkanı olmadığında cep telefonları üzerinden bir mesaj atarak kredi başvurusu yapabilirler. Cep telefonu üzerinden mesaj ile kredi başvurusu yapmak isteyenler, "PTT" yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaralarını yazarak bu mesajı "30 50" numarasına göndererek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler.

Emekli maaşını Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank üzerinden alanlar, daha önce bu bankalarda açtıkları hesaplarla birlikte hemen internet bankacılığı şifresi alarak internet bankacılığı uygulaması veya bankaların resmi internet siteleri üzerinden başvuru yapabilirler.