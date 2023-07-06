Son dönemde emekliler, maaşlarını özel bankalardan almaları durumunda çeşitli jest ve ikramlardan faydalanabiliyor. Bu durum, emeklilerin hangi bankayı tercih edeceklerini etkileyen önemli faktörlerden biri haline gelmiştir. Bankalar da bu teşvik edici imkanlar aracılığıyla emekli müşteri sayılarını artırmayı hedeflemektedir.

Emekli maaş promosyonlarından faydalanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Emekliler, SGK'dan aldıkları maaşlarını promosyon alacakları bankaya taşımalı ve sözleşme yapmalıdır. Bu sözleşmeyle birlikte emekli, 3 yıl boyunca maaşını aldığı bankadan alma taahhüdünde bulunarak promosyondan yararlanma hakkı elde eder.

Halkbank, kamu bankaları arasında en fazla emekli müşteriye sahip olan bankadır. Halkbank, emekli maaşı alan müşterilerine belirli tarifeler üzerinden promosyon ödemesi yapmaktadır. Ancak bu ödemelerde SGK tarafından belirlenen asgari promosyon ödeme miktarının aşılmaması gerekmektedir. Halkbank müşterileri, Kasım 2022'den bu yana aynı oranda promosyon almaya devam etmektedir.

Halkbank'ın Temmuz ayında emeklilere sunduğu maaş promosyonları şu şekildedir: Maaşı 3.000 TL'ye kadar olan emeklilere 3.000 TL promosyon ödemesi yapılırken, 3.500 TL ile 7.500 TL arasındaki maaş alanlara 3.500 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır. Maaşı 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olan emekliler ise 4.500 TL promosyon alırken, 10.000 TL'nin üzerinde maaş alan emeklilere 5.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Ayrıca, Halkbank, emekli müşterilerine ek promosyon olarak 3.000 TL daha sunmaktadır. Bu promosyonu almak isteyen emekliler, Halkbank tarafından verilen kredi kartıyla aylık 5.000 TL ek harcama yaparak toplamda 3.000 TL hediye kazanma imkanına sahiptirler. Bu sayede emekli maaşını ilk kez Halkbank'tan alan veya maaşını Halkbank'a taşıyan emekliler, ek promosyonla birlikte toplamda 8.000 TL maaş promosyonu ödemesi alabilirler.

Halkbank'ın bu promosyon ve ek promosyon imkanları, emeklileriçin cazip fırsatlar sunmaktadır. Bu kampanyalar, emeklilerin maaşlarını Halkbank'tan almalarını teşvik etmekte ve bankanın emekli müşteri sayısını artırmayı amaçlamaktadır. Bu şekilde emeklilere sağlanan jest ve ikramlar, maaş tercihlerinde etkili bir faktör haline gelmiştir. Halkbank'ın emeklilere yönelik maaş promosyonları ve ek promosyon fırsatları, emeklilere ek gelir sağlama imkanı sunarken, aynı zamanda müşteri memnuniyetini de artırmaktadır.