Emeklilere Özel 10.000 TL ve 0 55 Faiz Üzerinden Özel Destek Kredisi İmkanı Başladı: Emeklilere özel 10.000 TL destek kredisi 0 55 faizli oranı üzerinden bugün itibariyle başladı. 10.000 TL tutarına kadar ödeme almak isteyen emekliler Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden başvurularını yerine getirebilecektir.

Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığı ile emekli maaşını almakta olan vatandaşlar 10.000 TL tutarına kadar hızlı bir şekilde ödemelerini alabilecektir. Emekli maaşınızı sizlerde bu iki kamu bankaları üzerinden alıyorsanız 10.000 TL tutarındaki kredi 0 55 faiz oranı ile sahip olabilirsiniz.

10.000 TL tutarına kadar ödemenin yapılacak olduğu banka tarafından duyulurken 36 ay vade üzerinden 0 55 faiz oranı ile geri ödeme yapılacaktır. Aynı zamanda kredi notu 1700 ve üzerinde olması kredi şartlarında aranmaktadır. Emekli maaşı alan ve kredi notunda düşük bulunan vatandaşlar için faiz oranları 10.000 TL'ye kadar koşulsuz şartsız ve belgesiz destek kredisi kullanılmaktadır.

10.000 TL Emekli Ödemesi

Emekli olan vatandaşlara özel 10 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi desteği sunacak olan Ziraat Bankası ve Halkbank başvuruların gerçekleştirilmesi için kişilerin mevcut olduğu hesapları üzerinden internet bankacılığı kullanarak işlemlerini yerine getirebileceği konusunda bilgi verdi. Banka şubesine gitmeye gerek kalmaksızın sadece mobil uygulama üzerinden işlemler rahatlıkla yerine getirilebilecetir.

Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından kullanılan mobil uygulama hesabına giriş yapılmasının ardından krediler bölümünde başvurularınızı yerine getirebilirsiniz. 10.000 TL kredi başvurusunda bulunduktan sonra Onay alacağınız bir ekrana geçiş sağlanacaktır. Kredi imkanı ilk olarak Kredi notunda ki yüksekliğe göre vatandaşları değerlendirmeye almaktadır. Bundan dolayı kredi notu yüksek olanların öncelikte olduğunu göz önünde bulundurmalısınız. Mobil uygulama kullanmıyorsanız Ziraat Bankası ya da Halkbank şubelerine giderek başvurularınızı yerine getirebilirsiniz. Yanınızda bulundurduğunuz kimliğinizi ibraz etmeniz kaydı ile başvurularınız şube personelince alınacaktır. Kısa süre içinde sonuç tarafınıza bildirilecektir.

10.000 TL tutarındaki kredi kullanmak isteyen vatandaşların 0.55 faiz oranı üzerinden kredi almaları mümkün hale getirilmiştir. Düzenli ödeme gerçekleştiren vatandaşlara daha sonraki süreçlerde yine düşük faiz oranları üzerinden kredi onayları sunulmaya da devam edileceği belirtildi.