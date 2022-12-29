Emeklilere o bankadan nakit müjdesi! O şartları sağlayanlar 6.000 TL parasını bankadan alacak

O şartları sağlayanlar 6.000 TL parasını bankadan alacak. Emeklilere o bankadan nakit müjdesi! Emeklilere promosyon tutarlarını güncelledi. Bankalar tarafından müşterilerine özel promosyon ikramiyeleri sunuyor. Kasım ayından sonra emekli maaşları için promosyon müjdeleri verilmeye başlandı. Özel ve kamu bankaları arasında yarış kızışmaya başladı. QNB Finansbank yeni promosyon miktarını açıkladı. 6.000 TL kazanmak isterseniz maaşınızı QNB Finansbank’a taşıyabilirsiniz. Emekli maaş promosyon kampanyası üzerinden 6 bin TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.

Kampanyaya Nasıl Katılım Gerçekleştirilir?

Emeklilere 6 bin TL verileceğini açıklayan QNB Finansbank bu konuda da detayları paylaştı. Üç yıl boyunca maaş alma sözü verdiğiniz zaman bu promosyondan yararlanabilirsiniz.

· İnternet şubeleri veya QNB Finansbank üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz.

· Emekli maaşını taşıma konusunda detayları 0860 222 11 00 numarasından alabilirsiniz.

Cardfinans ayrıca emekli kredi kartı bulunan müşterilere alışverişlerde de indirim desteği veriyor. Banka tarafından emeklilere son dakika müjdesi geldi. 6.000 TL kadar ek ödeme desteğinden yararlanmak için maaşınızı kolayca taşıyabilirsiniz. Emeklilere ek ödeme veren banka yüksek promosyon oranlarıyla beklentilere cevap verebiliyor. Sizde müracaat gerçekleştirerek promosyonlarınızı talep edebilirsiniz.

Başvuru sonrasında nakit avans desteğinden de yararlanabilirsiniz. Bankalar üzerinden çekeceğiniz nakit avanslar düşük faizlerle elinizin altına geliyor. Emeklilik promosyonlarından yararlanmak isterseniz bankanın sunduğu şartları taşımanız gerekir.

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