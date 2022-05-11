Emeklilere Müjdeli Haber Gece Yarısı Geldi: En Az 8 Bin TL Ödeme Yapılacak! Emekli vatandaşlara Müjdeli Haber gece yarısı geldi. Buna göre karşılıksız 8000 TL ödeme yapılacak. Müracaat işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlar anında ödemeyi alabilecek. Sadece emekliler değil aynı zamanda yetim ve dul aylığı alan vatandaşlar da aynı zamanda hisseleri oranında karşılıksız bir şekilde ödeme avantajından faydalanıyor. Akbank, Garanti Bank, Finansbank, İşbank ve diğer bankaların nakit ödemeleri ile alakalı detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Emekli vatandaşlara Müjdeli Haber geldi ve buna göre bankalar, emekliler açısından adeta yarışa girdi. Promosyon ödemelerinde artış görülürken bankalar tarafından emekli vatandaşlara pek çok avantajı sunuluyor. Promosyon ödemeleri bankadan bankaya göre değişiklik gösteriyor. Emekli vatandaşlar ise en yüksek promosyon ödemelerinin hangi bankada olduğunu merak etmeye başladı.

Promosyonların yanı sıra bankalar, emekli tanıdıklarını getirenlere de aynı şekilde ek ödeme yapıyor. Türkiye Ekonomi Bankası emekli maaşını bankadan alma sözü verenlere alacakları maaşa göre 2750 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapıyor. Diğer taraftan emekli vatandaşlar, bankaya davet etmiş oldukları her bir emekli maaş müşterileri için kişi başı 250 TL tutarında toplamda 2500 TL ye varan miktarda ödül kazanıyor. Emekli yakınının emekli maaşını bankaya taşıyan emekli vatandaşlar totalde 8000 TL tutarında bir ödeme alıyor.