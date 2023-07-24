Mart ayında çıkan EYT yasası ile birlikte yaklaşık 2 milyon sigortalı emekli başvurusu yapıldı ve büyük çoğunluğu emeklilik haklarına kavuştu. Emekli sayısının 16 milyona ulaşması, bankaların da dikkatini çekti ve emekli müşterilere yönelik rekabeti kızıştırdı. Maaşları kendi şubelerinden ödemek isteyen bankalar, reklam kampanyalarını artırarak emeklilere çeşitli promosyonlar sunmaya başladı. Emeklilere ödenen promosyonlar da bir dönem 10 bin liraya kadar çıkarken, hala çeşitli kampanyalarla devam ediyor.

Yeni Asır gazetesinden Faruk Erdem'in haberine göre, bankalar emekli müşterilerine 5 bin liraya varan nakit ve diğer ödemelerle birlikte 6 bin 250 liraya varan promosyon fırsatları sunuyor. Bazı bankalarda ise emekli yakınlarını getirenlere her bir kişi için 250 lira ödeme yapıldığı duyuruluyor. 2020 yılında aylık maaşı 1.500 liranın altında olanlar için belirlenen taban promosyon tutarları da kampanyalar sayesinde kat kat arttı.

Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak olan zam da bankaların promosyon yarışını yeniden alevlendirdi. Bankalar, emekli müşterilerine sundukları avantajlarla daha fazla müşteri çekmeyi ve var olan müşterilerini memnun etmeyi hedefliyorlar. Bu sebeple, emeklilere yönelik özel kampanyalar ve yüksek promosyonlar sunulmaya devam ediyor.

Emekli müşteriler için sunulan promosyonlar, bankaların müşteri portföylerini genişletmeye ve daha fazla tercih edilen bir konumda olmaya çalışmalarının bir sonucudur. Emekli vatandaşlar için bu promosyonlar, maddi açıdan destekleyici olmakla birlikte bankaların sunduğu avantajlar ve kolaylıklar da müşteri sadakati açısından önem taşıyor.

Emeklilerin promosyon ödemelerini alabilmek için herhangi bir ürün kullanma zorunluluğu yoktur. Sadece maaşlarını seçtikleri bankadan 3 yıl boyunca almaya taahhüt etmeleri yeterli olmaktadır. Fatura, kredi kartı gibi ek şartlar aranmamaktadır. Ancak bazı bankalar, yüksek promosyon teklifleri karşılığında emeklilere kredi kartı gibi ürünlerin kullanımını teşvik edebilir. Bu nedenle, emeklilerin promosyon almadan önce vadettikleri maddeleri dikkatlice gözden geçirmeleri önemlidir.

Emekli vatandaşlar, 3 yıl boyunca taahhütlerini yerine getirip promosyonlarını aldıktan sonra yeni promosyon fırsatına da kavuşurlar. Eğer banka değiştirmek isteseler de, bir önceki bankadan kredi kullanmışlarsa bu süreçte banka değiştiremezler. Ancak kredi süresi dolunca yeni bir banka seçerek yeniden promosyon almaya hak kazanabilirler.