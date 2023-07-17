Denizbank, emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan vatandaşlara özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, emekli vatandaşlar, bankadan 44.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi çekebilecekler. Nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar için bu kredi, belirli şartlar dahilinde ve hızlı bir süreçte onaylanacaktır.

Emekliler, bu kampanyadan yararlanabilmek için cep telefonlarından SMS ile başvuru yapabilirler. Kredim TC kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileri ile birlikte 3280 numarasına gönderildiğinde, ihtiyaç kredisi başvurusu tamamlanmış olacaktır. Ayrıca, Denizbank'ın mobil uygulaması üzerinden de başvuru yapma imkanı sunulmaktadır.

Emeklilerin, maaşlarını Denizbank'a taşıyarak daha yüksek limitli krediler kullanabileceğine dikkat çekiliyor. Bunun yanı sıra, Denizbank'ın sunduğu cazip emekli promosyonlarından da faydalanma şansı elde edilebilir.

Denizbank emekli maaşı alan vatandaşlar için başvurularını, bankanın mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilmelerini sağlıyor. TC kimlik numarası ile yapılan başvuru sonrasında 44.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi onayı alınabiliyor. Kredinin ilk taksiti için 90 güne kadar erteleme imkanı sunan banka, toplamda ise 36 ay vadeli kredi kullanma olanağı sağlıyor.

Kredi başvuruları, TC kimlik numarası ile yapıldıktan sonra hızlı bir şekilde sonuçlandırılıyor ve onaylanan krediler, aynı gün içerisinde hesaplara aktarılıyor. Emeklilere özel bu kredi fırsatı, Denizbank'ın sunduğu ekonomik çözümler arasında önemli bir yer tutuyor.