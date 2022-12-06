Emeklilere Müjde! Yaş Sınırı Aramadan Tek Kalemde 20 000 TL Onaylı Kredilerde Destek Başladı...

Emeklilere müjde! 20 bin lira tutarında kredi imkânı. Onay verilecek destek kredilerinde başvurular başladı. Destek kredilerine başvuru yaparak emekli kredisine başvuru yapabilirsiniz…

Emeklilere yönelik son dakika kampanyasının açıklaması yapıldı. Destek kredilerine başvuru yapılarak onay alabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunacak olan emekliler, maaş aldıkları bankalardan işlem yapabilirler. Fakat bazı vatandaşlar farklı bankalardan kredi almak istemektedir. Sizlerde bu durumda farklı bankalardan kredi almak isterseniz, gelir belgesine ihtiyaç duymayan bankalardan başvurularınızı yapabilirsiniz. Gelir belgesiz 20 bin lira tutarındaki krediye başvuru yapanlar 70 yaşını geçmemeleri gerekir. Daha üstü yaşlar için bankalar emekli maaşı isteyebilir. Emekli maaşının alındığı bankadan istenilen zamanda kredi başvurusu yapılabilir. Sizlerde hangi bankadan kredi alabileceğinize ilişkin bilgileri sunuyoruz.

Akbank’tan Direkt Emekli Kredisi

Akbank üzerinde mevcut hesabınızın bulunması durumunda bankanın uygulamasını kullanarak 20 bin lira tutarlı krediye başvuru yapabilirsiniz. Bankaya gitmeden her hangi bir belgeye gerek duyulmadan ve imza atmadan kredi kullanabilirsiniz. Tüm bu işlemleri yapmadan internet bankacılığı üzerinden gerekli başvuruyu yapabilirsiniz. İnternet şifresi alındıktan sonra uygulamaya girilerek emekli kredisi için başvuru yapılabilir. Bankanın uygulaması üzerinden başvuru yapılarak verilecek olan krediler için başvuru sahibinin kredi notu ön plana çıkarılarak onay veriliyor. Kredi notunuzun yüksek olması durumunda sizlere uygun faiz oranları ile kredi kullanımı sağlanır. Onaylanmış olan krediyi hesabınıza aynı anda aktarabilirsiniz.

Aktifbank 20.000 TL Emekli Kredisi Başvurusu

PTT üzerinden başvuruyu yapmaya gerek kalmadan kredi kampanyasına katılarak gelir belgesiz 20 bin lira tutarında kredi alma imkânı. Kredi için kredi notunun uygun olması gerekir. Kredi notu düşük olanlara düşük limitli kredi sunuluyor. Başvuruda bulunmak için SMS atılarak veya bankanın internet sitesi kullanılarak başvuru yapabilirsiniz. Onay alınması halinde krediyi kullanabilir veya hesabınıza aktarabilirsiniz. Krediyi kullanmak için bankaya gitmeye gerek kalmadan adresinizdeki hesabınıza aktarılacaktır. Kredi ödemeleri banka ile anlaşmalı bankalardan ve PTT şubelerinden ödeyebilirsiniz.