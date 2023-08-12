Halkbank emekliler için bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya, özel bir faiz oranı sunarak, şu anda mali zorluklar çeken emekliler için cazip bir seçenek sunuyor. Bu kampanyanın bir parçası olarak Halkbank, 50.000 TL kredi için maliyet tablosunu yayınladı.

Artan hayat pahalılığından en çok etkilenen gruplardan biri olan emekliler, ihtiyaçlarını gidermek için en uygun kredi fırsatını araştırıyor. Bu acil ihtiyacın farkında olan Halkbank, emekli vatandaşlara bir umut ışığı olmak için bir adım öne çıktı. Banka, emeklilere özel son derece avantajlı bir bireysel kredi sunuyor. İşte Halkbank’ın kredisinin detayları.

BU ŞARTLARI YERİNE GETİREN KREDİYİ ALIYOR

Halkbank geçtiğimiz günlerde emeklilere özel avantajlar sunan bir bireysel kredi kampanyası başlattı. En dikkat çekici avantajlardan biri de bankanın sunduğu inanılmaz düşük aylık faiz oranı. Verilen bilgiye göre, emekli müşteriler aylık sadece yüzde 2,69 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Bu faiz oranı Halkbank'ta ihtiyaç kredileri için uygulanan standart faiz oranından bile daha düşük.

Bu özel faiz oranından yararlanmak için emeklilerin öncelikle emekli maaşlarını Halkbank'a transfer etmeleri gerekiyor. Ayrıca, bu güzel kampanyaya hak kazanmak için yerine getirilmesi gereken birkaç koşul daha vardır. Bu koşullar şunlardır:

Halkbank'ta asgari bakiyesi kredi taksit tutarına eşit bir Açık Hesap açmak. Halkbank'tan bir kredi kartı almak. En az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı vermek. Hayat Sigortası yaptırmak ve Halkbank'ın İnternet, Mobil veya Dialog hizmetlerinden en az birine abone olmak. Emekliler bu şartları yerine getirerek indirimli faiz oranından faydalanabilir ve Halkbank'ın bu özel bireysel kredi teklifinin avantajlarından yararlanabilirler.

50 BİN LİRA İÇİN ÖDEME TABLOSU

Halkbank'ın emekli müşterilerinin ihtiyaç kredisi kullanması durumunda kredi masrafları aylık yüzde 2,69 faiz oranı üzerinden hesaplanacak. Bu hesaba göre36 ay vadeli 50.000 TL kredi kullanan kişilerin bankaya aylık 2.463 TL kredi taksiti ödemesi gerekecek.