Emeklilere Mayıs Ayına Özel 7000 TL Ödeme Yapılacak! Başvuru Şartları Neler?

Emekli vatandaşlara son dakika Müjdeli haberi geldi. Buna göre emekli vatandaşları yakından ilgilendiren ve mayıs ayına özel oluşturulan 7000 bin TL tutarında ödemenin hesaplarına aktarılacak aşıklardan okula son dakika gelişmesi ve çok daha fazlası haberimizde...

Paraya sıkışan vatandaşlara 7000 TL tutarında ödeme kamu bankaları üzerinden yapılacaktır. Kamu bankaları resmi internet sayfaları ile sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesi sonrasında Türkiye bankalar birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın vatandaşların problemlerini gidermeye yönelik attıkları adımları içerisinde kamu Bankası olarak faaliyet gösteren Halkbank, Ziraat Bank ve Vakıfbank tarafından 7000 TL tutarında ihtiyaç kredisinin 36 aylık vade seçeneği şeklinde aylık faiz tutarı yüzde 1.67 olacak biçimde ve diğer taraftan ilk taksit ödemesinin ise 3 ay sonra yapılacağı şeklinde bir kampanyaya imza atıldı.

Buna göre müracaat işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların kamu bankalarının herhangi bir şubesine giderek kimlik kartlarını banka memuru İbraz etmek suretiyle müracaat işlemlerini gerçekleştirmeleri mümkün olabileceği gibi diğer taraftan kamu bankalarının mobil bankacılık ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvuru işlemlerini yaparak 7000 TL tutarında ihtiyaç kredisini alıp doyasıya kullanabilir.

Başvuru genel şartlarına baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmak daha sonrasında ise 18 yaşından büyük olmak bankalar ile ilgili gerçekleştirilen iş ve işlemlerde herhangi bir problem yaşamamış olmak gerekir.