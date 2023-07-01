Denizbank emeklilere yönelik özel bir kredi kampanyası duyurdu. Banka, Temmuz sonuna kadar başvuru yapanlara 50.000 TL destek vereceğini açıkladı. Kredi almak isteyenlere aynı gün onaylı hızlı bir kredi imkanı sunulmaktadır. Denizbank, hızlı kredi kampanyasıyla müşterilerine kolaylık sağlamayı hedeflemektedir. Bu kampanyadan faydalanabilmek için bankanın kredi politikalarına uygun olmanız gerekmektedir. Öncelikli olarak, 1200 ve üzeri kredi puanına sahip olmanız gerekmektedir. Kredi notu düşük olan ve daha önce bankalarla çalışmamış kişilerin başvuruları maalesef onaylanmayabilir. Ancak, kredi skorunuza güveniyorsanız, aşağıda belirttiğimiz yöntemleri kullanarak Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve hızlı bir şekilde kredi onayı alabilirsiniz.

Denizbank üzerinden 50.000 TL kredi başvurusu yapmak isteyenler, bankanın SMS kredi servisini kullanabilirler. Cep telefonlarından bir mesaj göndererek başvurunuzu hemen yapabilirsiniz. Banka, kredi başvurunuzu değerlendirdikten sonra size başvuru sonucunuzu cep telefonunuza mesaj olarak gönderecektir. Başvurunuz onaylandığı takdirde, 50.000 TL'lik kredinizi en yakın Denizbank şubesinden kullanabilirsiniz.

Ayrıca, Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak isterseniz, cep telefonunuzun mesaj bölümüne "Kredim" yazın ve boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı yazıp 32/80 numarasına gönderin. Bu şekilde başvurunuzu yapmış olacaksınız. İlk olarak, mesajınızın bankaya ulaştığına dair bir bilgilendirme mesajı alacaksınız. Ardından, bir dakika içinde kredi sonucunuz cep telefonunuza gelecektir. Onay aldıktan sonra banka size kredi tutarını da bildirecektir. Bu onaylı tutarı en yakın banka şubesinden kullanabilirsiniz.

Denizbank üzerinden 50.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde onay almak isteyen müşteriler, internet bankacılığı üzerinden de kredi başvurusunda bulunabilirler. Banka, başvurunuzu değerlendirdikten sonra internet bankacılığı üzerinden de kredi onayı verecektir. Eğer Denizbank'ta bir hesabınız varsa, internet bankacılığı şifresi alarak kolayca başvurunuzu yapabilirsiniz.

Denizbank, 50.000 TL kredilerde hızlı bir şekilde onay vermektedir. Bu krediyle 36 aya kadar vade seçenekleri sunulmakta ve ilk taksit ödemeleri üç ay erteleme imkanıyla yapılabilmektedir. Ayrıca, emekli olan kişiler de Denizbank üzerinden 50.000 TL emekli kredisi başvurusu yapabilirler. Emekli maaşlarını Denizbank'a taşıyan müşteriler, kredi başvurularında kredi notu düşük olsalar bile onay alabilirler. Bu krediyle düşük faiz oranlarıyla masrafsız bir şekilde ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve diğer bankalardaki ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı da kapatabilirsiniz.