Emeklilere Karşılıksız 5200 TL Ödeme Yapılacak! Süre Bitmeden ATM’den Hemen Çekin. Emekli vatandaşlara kolaylıklar sağlanmaya devam ediliyor. Sorgusuz sualsiz bir şekilde emekli vatandaşların hesaplarına 2750 lira ile 5 bin TL arasında nakit ödemesi gerçekleştiriliyor.

Yapı Kredi Bankası Elini Taşın Altına Koydu

3 yıl boyunca maaşlarını Yapı Kredi Bankası'ndan alma sözünü veren emekli vatandaşların hesaplarına 2750 TL varım promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.

BAĞ-KUR ile SSK'dan emekli olması durumunda e-devlet uygulaması üzerinden SGK müdürlüklerine yapılacak müracaat işlemlerinde Emekli Sandığı'ndan emekli olması durumunda çalışmakta olduğunuz kurumun ya da Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü kamu görevlileri emeklilik daire başkanlığına göndereceğiniz emeklilik başvurusu dilekçesinde Yapı Kredi Bankasını tercih etmeniz durumunda 36 ay boyunca buradan maaşınızı çekerseniz 2750 tl ye varan bir ödeme alacaksınız. (Promosyon ödemesi)

Yapı Kredi Bankası'ndan 2750 TL Nakit Promosyon Kampanyası

20 Ocak 2022 tarihi ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylıklarını 3 yıl boyunca Yapı Kredi Bankasından alma sözü veren müşterilere 2750 tl ye varan aktif promosyon ödemesi yapılacaktır. Bu kampanyanın başlangıç tarihinden itibaren ek ödül taahhütnamesine imza atan müşteriler, ilk maaş ödemeleri aldıkları ayı takip eden ayın ilk günü başlayacak ve böylelikle 3 ay sürecek biçimde % 0 ile 2 bin TL'ye varan esnek hesap limit neden faydalanabilecekler.

Sizlerde daha önceden emekli olup maaşınızı başka bankalarda arıyorsanız ya da yeni emekli olup bir bankadan maaşınızı alacaksanız Yapı Kredi Bankasını tercih etmeniz durumunda 2750 TL lik promosyon ödemesinden faydalanabilirsiniz. detayları resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.