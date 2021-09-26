Emeklilere Karşılıksız 1000TL Fırsatı! Geri Ödemesiz 1000TL Hemen Hesabınızda

Emeklilere 1000TL Ödenek Fırsatı! Geri ödeme olmadan yapılacak olan emekli destek ödemelerinden 3 gün içinde başvuru yapan emekliler faydalanabilecek. Söz konusu ödemelerden neredeyse bütün emekliler faydalanabilecek. Geri ödeme yok tamamen karşılıksız. Ödemeler için emekli vatandaşların ellerini hızlı tutması gerekmekte. SSK, BAĞ-KUR veya emekli sandığı üzerinden emekli olunması hiçbir fark yaratmamakta.

Emekliler için geri ödemesiz 1000TL Fırsatı kapsamından yararlanmak isteyen emeklilerin maaşlarını taşımaları ve taşıdığı bankada kalma sözü vermesi gerekmekte. Maaş taşıyan emekliler, 1000TL emekli promosyonundan hemen yararlanabilecek.

Kuveyt Türk Emeklilere Geri Ödemesiz 1000TL Verecek

Kuveyt Türk bankası 1000TL geri ödemesiz para yardımında bulunacak. Söz konusu banka tarafından yapılan açıklama göre emekli maaşlarını Kuveyt Türk bankalarına taşıyan emeklilere 750TL değerinde başlayan emekli promosyon ödemeleri yapılacak.

Emekli maaşlarını Kuveyt Türk bankalarına taşıyacak olan emeklilerin 3 gün içinde adım atması gerekmekte. Söz konusu ödemeleri banka üzerinden alan emekliler taşıma işleminden hemen sonra hesaplarından promosyon ücretlerini çekebilecekler.

Emekliler aldıkları maaşlar üzerinden değerlendirilecek, bu nedenle 750TL değerinde başlayan karşılıksız promosyon ödemeleri alınan maaşa göre 1000TL oranına kadar çıkabilmekte.

Emeklilere Ne Kadar Promosyon Ödemesi Yapılacak?

Emeklilere karşılıksız promosyon fırsatı Kuveyt Türk tarafından sunuldu. Söz konusu fırsattan yararlanacak emekliler hali hazırda aldığı maaşı Kuveyt Türk bankasına taşımalıdır. Söz konusu taşıma işleminden sonra onay alan emekliler anında hesaplarından promosyon paralarını çekebilecekler.

Peki, Emeklilere ne kadar promosyon ödemesi yapılacak? Emekliler ne kadar para alabilir? Emeklilerin alacağı paralar aldıkları maaşa göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle emeklilerin muhtemel şekilde alabileceği paralar şu şekilde;

· 1500TL emekli maaşı alanlar: 750TL’ye kadar emekli promosyonu.

· 1500TL – 2500TL arasında ödeme alanlar: 875TL’ye kadar emekli promosyonu.

· 2500TL ve üzerinde maaş alanlar ise: 1000TL’ye kadar emekli promosyonu.

Kampanyalarından yararlanabilecek. Söz konusu maaş taşıma işlemlerinden sonra emeklilerin, 3 yıl boyunca bankaya kalma sözü vermesi gerekmekte. Sözleşmeler ve diğer emekli avantajlarını öğrenmek için bankanızın online servisini arayabilir veya en yakın şubeye gidebilirsiniz..