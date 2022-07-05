Emeklilere İlaç Gibi Ödeme Yapılacak! 5000 TL Tutarında Ödeme, SGK ve BAĞ-KUR Emeklilerine Verilecek

Emekli aylıklarını alan vatandaşlar, yapılacak ek ödeme ile rahat nefes alacaklar. Kamu bankaları ile özel bankalar 2022 yılı için emeklilerin yüzünü güldürecek.

Her ay emekli maaşı alan vatandaşlar, ek ödeme ile artık rahat bir nefes alacak. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalarda emekli vatandaşın yüzünü güldürecek. Geçim sıkıntısına düşün vatandaşın yükünü bankalar azaltacak.

Tatlı bir rekabete giren vatandaşlar, emeklileri sevindirmeye devam ediyor. Sürekli olarak kampanya düzenleyen bankalar yeni bir kampanyaya adım atıyor. Yeni kampanyada karşılıksız ve geri ödemeksizin 5 bin lira tutarında ödeme hesaplara yatacak.

BAĞ-KUR ve SGK emeklilerine 5 bin lira ödeme müjdesi geldi. Emekli vatandaşlara verilecek olan ek ödemeler ile rahat bir nefes alması sağlanacak. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte vatandaşların yeni maaşları da netleşti. Emekli vatandaşlara verilen müjde bundan ibaret olmayıp, bankalar tarafından emeklilere promosyon ödemelerinde güncelleme de geliyor.

Emekli vatandaşları sevindiren haber, ilk olarak Türkiye Ekonomi Bankası tarafından geldi. Banka üzerinden veya banka ATM’leri üzerinden yapılacak olan müracaat ile nakit promosyon alınması mümkün. emekli vatandaşlara verilecek olan promosyonlar, emekli vatandaşların maaşlarına göre değişiyor. Emeklilere verilecek olan promosyonlarda merak devam ediyor. Başvurular nasıl gerçekleştirilecek? Tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

TEB’den 5000 TL Promosyon Ödemesinde Tutar

2022 yılı için bankalar emekli promosyonlarında artış sağlayarak birbirleri ile yarış halindeler. TEB tarafından yapılan açıklamaya göre emekli vatandaşlara 2500 liraya kadar promosyon ödemesi yapılacak. Referans gösterilen her bir kişi için 250 lira ödeme de yapılacak.

İş Bankası'ndan 2000 TL Promosyon Ödemesinde Tutar

Emekli vatandaşlar için emekli promosyonu kampanyası yürüten bankalardan biri de İşbank olarak ön plana çıkıyor. Belirlenen zamlar sonucundan emekli vatandaşlara promosyon olarak 2 bin lira tutarında promosyon ödeme yapılacak. Emekli vatandaşların almış oldukları emekli maaşlarına göre şekillenen promosyonlar, emekliler için sevindirici olmakla beraber bir nebze olsun rahat nefes almalarını sağlayacak.