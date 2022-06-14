Emeklilere Geri Ödemesiz 3.750 TL Avantajı! Bugün Başladı

Emekliler söz konusu olduğunda sunulan avantajlı kredi, ödeme, promosyon ve kampanyaların arkası bir türlü kesilmiyor. Her geçen gün farklı bir bankadan emekli promosyon avantajları ile ilgili yeni bir duyuru daha yapılıyor. Buna göre yapılan son kampanyada TEB’den!

Türkiye Ekonomi Bankası emeklilere 3750 TL ödeme yapacağını duyurdu. Buna göre 3750 TL promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin yapması gereken tek şey maaşlarını Türkiye Ekonomi Bankası’na taşımak ve gerekli şartları yerine getirmek!

Promosyon Ödemesi 6250 TL Olabilir!

Eğer sizde bir yakınınızı TEB’e promosyonunu taşıması için davet ederseniz, her yakınınız için 250 TL toplamda 2500 TL nakit ödül kazanma imkanı elde edebiliyorsunuz. Önceden kendinizin aldığı 3750 TL ödeme ile birlikte 2500 TL ödeme alarak toplamda 6250 TL’ye varan ödeme imkanına da ulaşmış olursunuz.

Peki Bu Kampanyanın Şartları Nedir?

Öncelikli olarak başka bir bankada hala devam eden maaş anlaşmanızın olmaması gerekmektedir. Eğer maaş anlaşmanız varsa maaşınızı taşımanız mümkün olmaz yada sözleşmede imzaladığınız cezalarla karşılaşabilirsiniz.

Eğer başka bir banka ile maaş anlaşmanız yoksa yada süresi dolmuşsa işte o zaman kimliğinizle birlikte en yakın TEB şubesine uğrayabilirsiniz.

Maaş taşıma işlemi son derece kısa sürmektedir. İşlemlerin hızlı bir şekilde tamamlanması için gerekli yönlendirmeler gişe yetkilileri tarafından yapılacaktır.

Bir diğer kampanya şartı ise maaş taşıma ile birlikte siz de iki adet otomatik ödeme talimatı vermeniz istenmektedir. Burada otomatik ödeme talimatı vereceğiniz faturanın sizin üstünüze olması gerekmez. Başka bir kişinin üstüne kayıtlı olan ve sizin ödediğiniz bir faturayı da talimat ile ödeme imkânı elde edebilirsiniz.

Otomatik Ödeme Talimatı Veremiyorum

Bazı müşteriler, bankalara otomatik ödeme talimatı vermek üzere gittiklerinde aynı sorunla karşılaşmaktadır. Buna göre otomatik ödeme talimatı verebilmeniz için ilk önce o faturanın tüm bilgilerinin net bir şekilde belli olması gerekmektedir. Bazı ödeme seçeneklerinde genellikle bu konuda gerekli bilgilendirmeler yapılır. Bu sebeple doğalgaz faturalarında, abone numarası çoğu zaman faturada 8 hane olarak belirtilirken, otomatik ödeme talimatı vermek istediğiniz zaman 10 haneli olarak istenebilir. Bu tarz bir sorunla karşılaştıysanız başına iki adet sıfır koyarak fatura talimatını tamamlayabilirsiniz.

Faturalar söz konusu olduğunda yapılan bir diğer yanlış ise başka bir abone üzerine talimat vermektir. Başka bir abone üzerine talimat vererek hiç kullanmadığınız hizmetin bedelini ödemek zorunda kalabilirsiniz. Sizler de otomatik ödeme talimatı verdikten hemen sonra gişe yetkilisinden isim soyisim ve hizmet numarası gibi seçenekler hakkında daha detaylı bir bilgilendirme talep edebilirsiniz.

Son olarak otomatik ödeme talimatları ile alakalı bir hatırlatma daha yapmak istiyoruz. Her ne kadar TEB sistemlerinde bu tarz bir sorun ortaya çıkmasa da bazı bankalarda, otomatik ödemeler iptal dahi edilmiş olsa otomatik ödeme talimatı vermek mümkün olmayabiliyor.

Bu durumun en temel nedeni ise, otomatik ödeme talimatı sonrasında bilgi verilmesi istenebiliyor. Özellikle şehir elektrik aboneliklerinde, doğalgaz aboneliklerinde otomatik ödeme iptali gibi seçenekler söz konusu olduğunda bu tarz bir karmaşa ortaya çıkabiliyor.

Nasıl Maaşımı Taşırım

Otomatik ödeme sorununu ortadan kaldırdıktan sonra sırada maaş taşıma var! Sadece kimliğiniz ile TEB şubelerine gitmeniz yeterli olacaktır. Kısa süre içerisinde gerekli olan tüm imza ve işlemler tamamlanarak maaş hesabınız açılacaktır. Aynı zamanda emekli müşterilerine TEB’in bazı avantajları olduğunu da hatırlatalım. Buna göre emekliler için özel müşteri hizmetleri ayrıcalığından yararlanmak ve eft havale işlemlerine ücret vermemek gibi seçenekler de yer alıyor.