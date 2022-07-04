Emeklilere Cumhurbaşkanı Onaylı 5 bin TL Üzerinde Nakit Verilecek

Emekli TC vatandaşlarını mutlu edecek olan haber devlet desteğiyle sunulacak 5 bin TL üzerinde nakit ödeme kampanyasıyla beraber başlamış oldu. Emekli kişiler 5 bin TL ve üzerinde nakdi kullanmak için bazı koşulları karşılamalıdır. En çok da bu nakit kampanyası fırsatına başvuruda bulunacak olan emeklilerin emekli aylığı Halkbank, Vakıfbank veyahut da Ziraat Bankası üzerinden yatmalıdır.

Yüzler Gülecek

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan ve devlet destekli bir biçimde yalnızca emekli olan kişiler için sunulacak olan 5 bin TL üzerindeki nakit ödemelerde en fazla limit 50 bin TL otuz altı ay vadeye sahip ihtiyaç kredisi kampanyası olmaktadır. 5 bin TL ve üzerinde nakit kullanmak isteyen emeklilerin kredi notu düşükse dahi daha evvel bu bankadan kredi de kullansa onay alabilmiş olacak. Yalnızca avukatlık ve icralık olan emekliler bu kampanyadan yararlanamayacak.

Şayet bankalardan ötürü icralık bir durumdaysanız kara listedeyseniz başvurunuzu yapmadan evvel kara listedeki borçlarınızı kapatarak en yakın bankaya giderek emekli maaşı hesabınızdan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilmiş olursunuz. Devlet desteğiyle sunulan 5 bin TL üzerindeki nakit kampanyaları için emekliler Vakıfbank, Halkbank ya da Ziraat Bankası’ndan emekli maaşı almaları halinde bankaların resmi web sitesini ziyaret ederek buradan da başvurularını yapabilmiş olacak. Şu anda herkes bu krediye başvuruyor ve bu krediden yararlanıyor.