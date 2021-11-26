Emeklilere Büyük Müjde! 3 Bin TL Ek Para Hesaplarınıza Yatıyor! Son Dakika Detaylar Belli Oldu

Emekli vatandaşlara 3 Bin TL ödeme yapılıyor. Nakit imkânı ile banka hesabınız var ise artı para şeklinde hesaplara yatırılacaktır. 3000 TL kullanmak isteyen kişiler isterse bu parayı 12 aylık taksitlerle geri ödeyebilecektir.

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığı ile 3 Bin TL’ye kadar artı nakit para alabileceklesiniz. Bu parayı kullanmak isteyen kişiler, emekli maaşlarını aldıkları banka şubelerine başvuru yaparak kredi kullanabilecek. Üstelik bankalardan da anında sonuç alabilmek mümkün. Alınan sonuç bilgisi ile beraber hesaplarınıza artı para bu şekilde yatırılacaktır. Bu parayı alabilmek için ise internet bankacılığı ya da ATM’ler üzerinden işlem yapabileceksiniz ve istediğiniz kadar para çekebilirsiniz, ayrıca bu parayı başka hesaba da gönderebilirsiniz. Bu para ayrıca kredi kartı ya da fatura ödeme gibi nakit gerektiren işlemlerde de kullanabilecek, paranın geri ödemesi ise bir sonraki aydan başlayacak.

Ödemeyi almak için emekli kişilerin emekli maaşlarını o bankadan alması gerekmektedir. Eğer alınan emekli maaşları özel banka üzerinden alınıyorsa internet bankacılığı ya da müşteri hizmetlerinden ulaşarak söz konusu krediye başvuru yapılabilecektir. Garanti Bankası, Akbank, Denizbank veya Finansbank gibi bankalar üzerinden de kolaylıkla kredi kullanabileceksiniz.

Eğer çalıştığınız banka sizlere kredi vermiyorsa bu durumun çözümü için emekli maaşını taşıyan kişilere kredi veren bankalar ile görüşerek bu haktan faydalanabileceksiniz. Artı para başvuru işlemleri aynı zamanda da kredili mevduat hesabı olarak bilinmektedir. Kişiler, kredili mevduat hesabı başvurusu yaptıklarında söz konusu krediyi alabileceklerdir.

Söz konusu bu artı paraya ya da kredili mevduat hesabına başvurmak için, en yakın banka şubelerine giderek ya da müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilmeniz son derece kolay. Emekli olduğunuzdan dolayı kredi notu, puanı ya da gelir belgesi sunmanıza gerek de yok. Hatta emekli maaşını taşıma durumlarında üstüne promosyon bile alma imkanınıza olabilir. Ancak alınan kredi ödemeleri yapılmazsa emekli maaşlarından kredi taksitleri kesilmektedir.

Birçok banka, emekli kişiler maaşlarını taşıdıkları için promosyon ödemesi yapmaktadır. Promosyonla kalmayan emekliler, emekli akraba ve arkadaşlarını çalıştıkları bankalara yönlendirdiklerinde de geri ödemesiz para kazanmaktadır.