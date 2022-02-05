Emeklilere Bankadan Bankaya Değişen Promosyonlar

Emeklilere müjdeli haber. Maaşını üç yıl süreyle bankaya devredenlere emekli ikramiyesi ödenir. Birçok emeklinin terfi başvurusunda bulunmasının üzerinden üç yıl geçti. Yeni hibeler için emeklilerin bankaya giderek üç yıl geçerli hibe sözleşmesi imzalamaları gerekmektedir. Emeklilik destekleri bankadan bankaya değişmekle birlikte genel olarak 500 lira ile 2.750 lira arasında değişmektedir.

Akbank Promosyon Ödemesi

BAĞ-KUR olsun, SSK’lı olsun veya Emekli Sandığı olsun emekli maaşını 15 Kasım 2021 – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında Akbank`a taşıması durumunda 2.500 TL'ye kadar bankadan promosyon alabilirler

Ziraat Bankası Promosyon Ücreti

1.500 TL altında emekli maaşı alanlar kişilere 500,00 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alan kişilere 625,00 TL verilirken emekli maaşı ile 2.500 TL’yi geçen kişilere ise 750,00 TL tutarında promosyon verilecek

Halk Bankası Promosyon Ücreti

Halkbank’ta ziraat bankası gibi 1.500 TL altında emekli maaşı alan kişilere 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlara 625 TL, maaşı 2.500 TL üzerinde olan emeklilere ise 750 TL promosyon verilecek

Yapı Kredi Promosyon Ücreti

Taşıma işleminin 20 Ocak 2022 – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılması gerekiyor. Yapı Kredi bankasına 3 yıl boyunca maaşını alma taahhüdü veren müşterilere 2.750 TL`ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanacak.