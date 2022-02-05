Emeklilere Bankadan Bankaya Değişen Promosyonlar
Milyonlarca emekli, bankaların SGK ile yaptığı anlaşma kapsamında maaşlarını anlaşmış oldukları bankadan alma taahhüdü vererek bankalardan promosyon alabiliyor. Bazı bankaların verdiği promosyonlar şu
Emeklilere müjdeli haber. Maaşını üç yıl süreyle bankaya devredenlere emekli ikramiyesi ödenir. Birçok emeklinin terfi başvurusunda bulunmasının üzerinden üç yıl geçti. Yeni hibeler için emeklilerin bankaya giderek üç yıl geçerli hibe sözleşmesi imzalamaları gerekmektedir. Emeklilik destekleri bankadan bankaya değişmekle birlikte genel olarak 500 lira ile 2.750 lira arasında değişmektedir.
Akbank Promosyon Ödemesi
BAĞ-KUR olsun, SSK’lı olsun veya Emekli Sandığı olsun emekli maaşını 15 Kasım 2021 – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında Akbank`a taşıması durumunda 2.500 TL'ye kadar bankadan promosyon alabilirler
Ziraat Bankası Promosyon Ücreti
1.500 TL altında emekli maaşı alanlar kişilere 500,00 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alan kişilere 625,00 TL verilirken emekli maaşı ile 2.500 TL’yi geçen kişilere ise 750,00 TL tutarında promosyon verilecek
Halk Bankası Promosyon Ücreti
Halkbank’ta ziraat bankası gibi 1.500 TL altında emekli maaşı alan kişilere 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlara 625 TL, maaşı 2.500 TL üzerinde olan emeklilere ise 750 TL promosyon verilecek
Yapı Kredi Promosyon Ücreti
Taşıma işleminin 20 Ocak 2022 – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılması gerekiyor. Yapı Kredi bankasına 3 yıl boyunca maaşını alma taahhüdü veren müşterilere 2.750 TL`ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanacak.