Emeklilere 7.400 TL Ödeme Haberi Gündemi Heyecanlandırdı! Anında Hesaplara Yatıyor

Emekli vatandaşlara özel olarak 7.400 TL ödeme haberi, gündeme bomba gibi düştü. Bankalar üzerinden emekli vatandaşların hesabında anında ödeme yapılıyor.

Vatandaşların oldukça zorlandığı bugünlerde nakit ihtiyaçlarının olması kaçınılmaz bir durumdur. Bu nedenle emekli vatandaşlar kamuoyundaki nakit ödemeler ile beraber kredi kampanyalarını oldukça yakından takip etmekte, nakit sıkıntılarını gidere bilmenin yöntemlerini araştırmaktadırlar. Emeklilere bu konuda Cansu’yu niteliğinde değerlendirilebilecek bir kredi kampanyası son dakika olarak açıklandı. Buna göre emekli vatandaşlar emekli maaşları üzerinden 7400 TL’ye varan tutarlarda nakit ödemeleri DenizBank ve Akbank üzerinden rahatlıkla kullanabileceklerdir.

Özel bankalar arasında öne çıkan DenizBank ve Akbank tarafından sunulan emeklilere özel olan bu ödeme kampanyasında, dikkatleri çeken detay ise emeklileri oldukça memnun etmiştir. Buna göre emekli maaşınızı bu bankalardan almak zorunda değilsiniz. Eğer kredi Notunuz yüksekse ve emekli maaşınız da başka bankalar üzerinden alıyorsanız, Akbank ve DenizBank üzerinden sunulan 7400 TL’lik nakit ödemeyi bekleme olmadan banka sapları üzerine alabilirsiniz. Cep telefonlarınız üzerinden SMS hizmetini kullanarak yapabileceğiniz başvurularda düşük faiz oranları uygulanarak bekleme olmadan başvuru sonucu tarafınıza iletilecektir.

Akbank ve DenizBank tarafından sunulan bu kampanyaya katılmak isteyen kişiler SMS yöntemini kullanabileceklerdir. Dileyen vatandaşlar ise bu bankaların mobil uygulamaları üzerinden de başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. Akbank üzerinden başvuru yapmak için mesaj kısmına kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp 44 25 numarasına mesaj atmanız gerekmektedir. DenizBank için ise kredim yazıp TÇ kimlik numaranızı yazarak 32 80 numarasına SMS göndermeniz yeterli olacaktır.