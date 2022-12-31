Emeklilere 2023 müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi, ek ödeme alabileceksiniz

Emekli maaşı alan vatandaşlar nakit ihtiyacı olması durumunda emekli maaş hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan duyuru ile birlikte artık kamu bankaları üzerinden 2023 yılında düşük faizli kredi kullanabilecek.

Emekli olan kişilere Son zamanlarda yapılan promosyon kampanyaları ile birlikte kendi emekli maaşı almış oldukları bankalar üzerinden alacakları krediler de özellikle nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar ödemeler Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank tarafından verilecektir.

Devlet destekli faiz oranlarından yararlanarak 36 ay vadeye kadar kullanabileceğiniz bu kredilerin ödemelerinin müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu toplantı sonrasında vatandaşlara duyurdu.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu 1 Ocak itibarıyla bankanın mobil uygulamaları üzerinden veya bankanın internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak hemen ne kadar onay aldığınızı gösteren işlemler ile birlikte hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Emekli maaşı hesabı üzerinden Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıfbank ve Halkbank aracılığı ile birlikte Kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar en yakın banka şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirebilir Kredi ödemeleri bu bankalar üzerinden hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

Emekli maaşını üzerinden ek ödeme alacak olan kişiler Daha önce bu bankalardan kredi kullanıp düzenli ödemeler yapıyorsa 50.000 TL'ye kadar tekrardan Kredi başvurusunda bulunabiliyor. Emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda alacağınız kredi onayı ile birlikte sizler de rahat bir nefes alabilir ve diğer bankalardaki olan kredi kartı borçlarınızı da almış olduğunuz bu krediler ile birlikte kapatabilirsiniz.