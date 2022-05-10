Sıcak Gelişme: Emeklilere 0. 49 Faiz Oranı İle Nakit Verilecek. Emekli vatandaşlar açısından başlatılmış olan son dakika kampanyası ile beraber kamu bankaları ile baz özel bankalar, yüzde 0.49 faiz oranı ile emekli vatandaşlara nakit desteği vereceklerini açıkladı. Detayları ve çok daha fazlası haberimizde...

Ülkemizde milyonlarca emekli yurttaşı oldukça yakından ilgilendiren son dakika sıcak gelişmesi yaşandı. Buna göre yüzde 0. 49 faiz oranı ile nakit sunacağını açıklayan bankaları arasında başta kamu bankaları olmak üzere bazı özel bankalarda yer almaktadır. Bankalar üzerinden başlatılmış olan son dakika kampanya haberine göre 0.49 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanacak olan vatandaşlar, en çok 36 aylık vade seçeneği şekilde 10 bin TL tutarında nakit ihtiyaçları için müracaat işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Emekli vatandaşlar için kamu bankalarından Ziraatbank, Halkbank ve Ziraat Bank tarafından başlatılan ve kendi bankalarından emekli maaşı alan vatandaşlara sunulacak 0.49 faiz oranı ile kredi kampanyasına göre çok hızlı bir şekilde kullandırılacak. Sadece emekli maaşı alan vatandaşların kullanabilecekleri bu krediyi çeşidinde Devlet bir şekilde emekli vatandaşların faydalanmaları sağlanacak. Sizlerde emekli maaşlarının üzerinden daha önce kredi kullanmış olsanız dahi hızlı bir şekilde bankadan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlayarak işlemlerinizi derhal başlatabilirsiniz.

Kamu bankaları tarafından sunulacak 10.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinin aylık 0.49 faiz oranı ile alınması durumunda en çok 36 aylık vade seçeneği şeklinde belirlenen hesaplamalar doğrultusunda kredi taksit ödemelerini çok daha kolay bir şekilde yapılması hedeflenmektedir.