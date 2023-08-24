Emekli maaşlarının ne kadar olacağı, son zamanların en fazla konuşulan konular arasında yer alıyor. Emekliler, Temmuz ayında yapılan %25 zammı yeterli bulmayınca yeni zam beklentisi içine girdi. Emeklilerin maaşına yapılan %25 zamdan sonra en düşük emekli maaşı aynı kaldı. En düşük maaş, 7500 TL olarak ödenmeye devam ediliyor. Emekliler, bu maaşla geçinmekte zorlandıkları için yeni maaş zammı yapılmasını bekliyor.

En düşük emekli maaşının 10 bin TL olacağı, birçok uzman tarafından ifade edildi. Uzmanlar bu tahmini, 6 aylık enflasyon tahminine göre yapıyor. Uzmanlar, maaş zammının ne zaman yapılacağı konusunda da açıklamalar yaptı. Ara zam için Ekim ayı işaret ediliyor.

BİNALİ YILDIRIM, EMEKLİ MAAŞ ZAMMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Emekli maaş zammı konusunda birçok siyasetçi açıklama yaptı. Binali Yıldırım da açıklamalarıyla emeklilere destek olan isimler arasında yer aldı. Yıldırım, emekli maaşlarında ciddi bir iyileştirme yapılacağını belirtti. Yıldırım, meclis açılır açılmaz böyle bir çalışma yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız” diyerek açıklamalarda bulundu. Erdoğan daha önce bütçe koşullarında iyileşmeler oldukça gerekli düzenlemelerin yapılacağını söylemişti. Erdoğan, zam ile ilgili düzenlemenin Ocak ayında yapılacağını belirtti.

EN DÜŞÜK MAAŞ, 10 BİN TL’YE YAKLAŞACAK

Uzmanlar tarafından yapılan tahminlere göre en düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesine ulaşacağı bildirildi. Yapılacak düzenleme ile en düşük maaş 9894 TL olacak. 9000 TL maaş alanların aylığı 11 bin 873 TL olarak ödenecek. 10 bin TL maaş alanlar 13 bin 192 TL almaya başlayacak.

11 bin TL maaşı olanların yeni maaş tutarı 14 bin 511 TL olarak ödenecek. Emekli maaşlarına Ekim ayında ara zam yapılması bekleniyor. Ocak ayında ise yüksek tutarda zam yapılacağı tahmin ediliyor.