Emekliler müjde! Son dakika kampanyasında maaşınıza ek olarak 5000 TL daha hesabınıza para yatacak. Emekli olan vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında 5000 TL ye kadar artı para almak isteyen vatandaşlar, bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunda olduğu gibi mobil uygulama üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilir. 5000 TL, emekliler için verilecek artı para, emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden sizlere ödenmektedir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, emekli olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada 5000 TL ve üzerinde nakit isteyen vatandaşlar için hızlı bir şekilde sonuç verecek. Ziraat Bankası, emekli olan vatandaşlar için başlattığı bu kampanyada 5000 TL nakit avans kullanacak olan kişilere internet bankacılığı aracılığı ile nakit kredi başvurusunda bulundurabilecek. Nakit ihtiyacı olan vatandaşların, Ziraat Bankası üzerinden almış oldukları emekli maaşı hesabı üzerinden alacakları nakit avans limiti 5000 TL olması durumunda, ödemelerini de 12 ay vadeye kadar bölerek, taksitli nakit avans olarak kullanabilirsiniz.

Vakıfbank

Devlet bankası olarak hizmet veren Vakıfbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için 5000 TL'ye kadar, ayrıca nakit avans limiti de veriyor. Emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alan vatandaşlar, Vakıfbank'ın mobil uygulaması üzerinden veya müşteri hizmetleri numarasını arayarak, kendi hesapları üzerinden 5000 TL ye kadar artı para kullanabilecek. Kendi emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız artı para, sizlere, oniki ay vadeye kadar bölünerek geri ödemesi sağlanacak. Başvuru yapacak olan kişiler, ayrıca banka şubelerinden, kimlikleri ile birlikte Kredili Mevduat Hesabı başvurusu yapabilir.

Akbank

Akbank üzerinden 5000 TL'ye kadar nakit avans limiti ile emekli olan kişilere verilecek olan destek kampanyasına katılmak isteyen kişiler, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan nakit avans başvurusunda bulunabilir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden 5000 TL'ye kadar nakit avans limiti için başvuruda bulunacak olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile hemen ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Emekli maaşınızı bankadan alıyorsanız, ayrıca, artı para kullanarak da sizler 12 ay vadeli olarak 5000 TL ek nakit avans kullanabilirsiniz. Emekli maaşını Akbank üzerinden alan vatandaşlar, banka şubelerinden banka ATM'sinden ve müşteri hizmetleri numarasını arayarak da 7 gün 24 saat başvurusunu gerçekleştirebilir.