Emekliler Maaşına Zam İstiyor! Emeklilere ne kadar zam olacak? Cumhurbaşkanı noktayı koydu!

Emekliler Maaşına Zam İstiyor! Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarına ilişkin kararını açıkladı. Yani banka 50 baz puan ekledi. Sonuç olarak, ilk yeniden finansman oranı %2,5'e ve marjinal borç verme imkanı %2,75'e yükseldi. Depozito oranı %2'dir. Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını artırmaya devam edeceğini açıkladı. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, emekli maaşları üzerinde artışın asgari ücretteki artışla orantılı olması gerektiğini bildirdi.

Ergün, 2023 yılında yürürlüğe giren asgari ücretin net 8 milyon 506 TL olarak belirlendiğini bildirdi. Yeni rakamlara göre asgari ücretin Ocak ayına oranla % 100, Temmuz ayına oranla ise yüzde 54,5 arttığını kaydeden Ergün, "Devletten emekli maaşlarında da bu oranları artırmasını istiyoruz dedi. Emeklilerin fazlaca ihtiyacı olacak. Çünkü günümüzde asgari ücret, emekli maaşları için asgari ücrettir ve ücretlerin düştüğü bir durumla karşı karşıyayız” dedi.

Ergün, 2002'de net asgari ücret 185 TL iken asgari emekli maaşı 252 TL'ydi. 2016'daki 1.300 TL'ye kıyasla asgari emekli maaşı 1.252 TL olan asgari ücret lehine tarife değişiyor. Sonraki senelerde asgari ücret asgari emekli maaşından daha yüksek oldu.

Geçen sefer asgari ücretin 8.506'ya çıkmasına rağmen asgari emekli maaşının 3.500 lirada kaldığına dikkat çeken Ergün, şunları söyledi: . 3.500 lira alan emekli, düşük bir hayat kalitesine sahip dedi. Asgari ücret bile o kadar düşük ki milyonlarca emekli tekrar çalışmak zorunda çünkü aylık asgari ücretin yaklaşık yarısını alıyorlar.