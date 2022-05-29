Emekliler, Kimlikle Başvurduklarında 2750 TL Kurban Parası Alacak! Mayıs haziran dönemi Akbank emekli promosyon tutarı açıklandı. Buna göre 2750 TL tutarında kayıtsız şartsız bir şekilde ödeme yapacak olan Akbank emekli müşterilerin kimlikleri ile başvuru yapmaları ile beraber işlemleri gerçekleştirecek.

Mübarek Kurban Bayramı öncesinde ek kaynak arayışı içinde olan emekli vatandaşlar açısından değerlendirilmesi gereken alternatiflerden biri ise Akbank emeklilik promosyonu oldu.

Banka maaşını kendi bünyesinde almayan emekli vatandaşların, maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirmeleri ile beraber aldıkları maaş tutarına göre kendilerine Kurban Bayramı öncesinde başvuru yapmaları halinde 2.500 TL tutarında ödeme yapılacak.

Kurban Bayramı Öncesinde Emekli Vatandaşlara Akbank Tarafından 2.500 TL Ödeme Yapılacak

Temmuz ayının ilk günlerinde kutlanacak olan mübarek kurban bayramında pek çok emeklinin, ek kaynak arayışı içinde olacak. Yüksek olan enflasyon rakamları ise emekli vatandaşların parasal açıdan zorlanmalarına sebep olurken Kurban Bayramı ile ilgili yapılacak masraf ise daha çok maddi külfet oluşturacak.

Akbank Emekli Promosyon Ödemeleri Ne Kadar?

· 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlara Akbank tarafından 1250 TL emekli promosyon ödemesi yapılacak,

· 1.500 TL'den 2500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlara 2.300 TL emekli promosyon ödemesi yapılacak,

· 2.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlar ise 2750 TL'ye kadar emekli promosyon ödemesi alarak kurban bayramında diledikleri gibi harcama yapabilecek.