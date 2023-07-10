Emekli vatandaşlarımıza müjdeli haber Denizbank'tan geldi. Banka, maaşını Denizbank’a taşıyan emeklilere, maaş tutarlarına bağlı olarak 5.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi sunuyor. Bu yeni kampanya, emeklilere ekonomik rahatlama sunarak mali yüklerini hafifletiyor.

Denizbank'tan Emeklilere Özel Kıyak: Çeşitli Promosyonlar

Denizbank'ın resmi internet sitesinde duyurulan bu emekli promosyonu, 3 yıl boyunca maaşını Denizbank'tan çekme taahhütü veren emeklilere sunulmaktadır. Denizbank, maaşını taşıyan vatandaşlara ayrıca çeşitli ayrıcalıklar sunacağını da belirtiyor.

Dijital Platformlar Üzerinden Emekli Promosyonu

Dijital kanallar üzerinden yapılan başvurularla emekliler, şubeye gitmeye gerek kalmadan maaşlarını taşıyabilir ve promosyon fırsatından yararlanabilirler. Denizbank Mobil Bankacılık uygulaması veya e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan başvurularla, maaşını taşıyan vatandaşlar için bu promosyon kampanyası aktif hale gelmektedir.

Emekli Promosyonları Ne Kadar?

Denizbank'ın emekli promosyonu, maaş tutarına göre değişkenlik gösterirken, en yüksek promosyon ödemesi 5.000 TL olarak belirlenmiştir. Maaşı 10.000 TL ve üzeri olan emeklilere bu tutar ödenirken, daha düşük maaş alan emeklilere de ödeme yapılıyor. Örneğin, 0- 3.499 TL arası maaş alanlara 3.000 TL, 3.500 TL- 7.499 TL arası maaş alanlara 3.500 TL, 7.500 TL- 9.999 TL arası maaş alanlara ise 4.500 TL ödeme yapılıyor.

Denizbank'ın bu cazip promosyon kampanyası, 31 Aralık 2023 tarihine kadar maaşını Denizbank'a taşımış olan müşteriler için geçerli olacaktır. Promosyon bedeli, peşin olarak müşterinin hesabına yatırılırken, birden fazla maaş alan vatandaşlara da toplam maaş tutarlarına göre hesaplanan bir ödeme yapılıyor. Bu avantajlı promosyon fırsatını kaçırmamak için Denizbank'ın resmi internet adresini ziyaret edebilir ve daha fazla bilgi alabilirsiniz. Denizbank'ın bu promosyon kampanyası, emeklilere ekstra bir nakit katkı sağlayarak, yaşamlarını daha konforlu hale getirmeye yardımcı oluyor. Emeklilere yönelik bu teşvikler, hem müşteri memnuniyetini artırıyor hem de emeklilerin finansal esnekliğini güçlendiriyor.