Emekliler İçin Nakit Ödeme Sağlanacak: Çarşamba Gününden Sonra Geliyor!

Emekliler için 40 bin TL’ye değin ödeme geliyor. İki banka konuya dair açıklamalarda bulundu. Emekli maaşı hesapları üzerinden başvuru işlemleri yapılmalı ve bu biçimde kolayca başvuru sonuca ulaşmalıdır. Bahsi geçen nakit kampanyasında yer almak isteyenler üç ay ertelemeye sahip otuz altı ay vadeli kredi için banka şubesini ziyaret etmek zorunda da değildir. Ziraat Bankası ve PTT 40 bin TL’ye dek verdiği bu kredilerde yalnızca emekli olan kişilere imkan sunmaktadır.

Emekliler Çok Sevinecek

Emekli maaşını hızlıca bu bankalardan alanlardansanız yine ihtiyaç kredisi başvurusunu evden yapabilirsiniz. Akıllı cep telefonunuz sayesinde SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olmanız bunun için yeterlidir. Kredi puanınız düşük olsa bile bu krediden düşük faizlerle yararlanabileceksiniz. Emeklilerin başvuru yaparak kredi kullanması adına başlangıcı yapılan bu güncel kampanyada acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak kişilerin en çok da Ziraat Bankası’nda hesabının olması halinde internet bankacılığı parolası alıp elli bin TL’ye değin gelir belgesiz krediyi banka şubesine gitmeden alabileceği aşikardır. Bu yeni kampanya sayesinde birçok kişi geçim sıkıntısını bir yana kısa süreli de olsa bırakabilecek ve rahat bir yaşam sürebilecektir. O nedenle son derece faydalı bir adım atılmış olduğu da ortadadır. Konuya dair detaylı bilgiyi bankayı arayarak direkt biçimde alabilirsiniz.