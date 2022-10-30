Emekliler için gece açıklandı! Emekli maaşı alanlara 30.000 TL ödeme yapıldı! Sizde almadıysanız başvuru yaparak alın

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte 30000 TL kadar ödeme alacak olan tüm vatandaşlar için başlatılan yeni kredi kampanyasında, emekli maaşını Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden alan tüm vatandaşlar için 30000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı haberi verildi. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı açıklandı. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden sizlerde emekli maaş alıyorsanız, gece yapılan bu açıklama ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirmek için şubelere gitmeden de isterseniz SMS atarak, isterseniz de internet bankacılığını kullanarak kredi onayı alabileceksiniz.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşların kredi işlemlerini yapabilmeleri için başvurularını hemen aynı gün içinde yapmaları gerekiyor.

Denizbank üzerinden Emekli Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, emekli maaşını kendi bankasından alan tüm vatandaşlar için emekli kredisi hızlı birşekilde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden verilmektedir. Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar kredim tc kimlikle doğum tarihini, aralarda boşluk bırakarak, 32 80 numarasına göndererek başvuru gerçekleştirebilmektedir. Denizbank ayrıca internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanı sağlıyor.

Yapı Kredi üzerinden Emekli Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Emekli maaşınız eğer yapı Kredi Bankası üzerinden alıyorsanız, Denizbank'ta olduğu gibi bu bankadan da SMS ile ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kolay bir şekilde başvuru yapabilirsiniz. Sms ile kredi başvurusunu, Yapı Kredi Bankası üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihini yazarak, 44 11 numarasına mesaj göndermesi durumunda, Yapı Kredi Bankası Emekli Kredisi kampanyasına, başvurularını gerçekleştirmektedir. Cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi onayı almanız durumunda, isterseniz, Yapı Kredi Bankası şubelerine giderek, isterseniz de bankanın internet bankacılığını kullanarak, onaylanan tutarı, hemen hesabınıza 36 ay vadeli olarak yatırabilirsiniz.