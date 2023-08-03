Geçim sıkıntısı çeken emekliler için ING Bank'tan müjdeli haber geldi! Banka, emekli maaşını kendi bünyesine taşıyanlara cazip promosyon ve ek ödeme fırsatları sunuyor. Yeni kampanya ile emekli maaşını ING Bank üzerinden alan herkes, 8250 TL'ye kadar nakit ödeme alma şansına sahip olacak. Bu ödeme için tek yapmanız gereken, 3 yıl boyunca emekli maaşınızı ING Bank'tan almaya devam etmek.

Kampanya detaylarına göre, 8250 TL'lik ödeme için ilk olarak 7000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacak. Ayrıca, geri ödemesiz olarak 1250 TL ek ödeme daha verilecek. Böylece toplamda 8250 TL'lik bu ödeme, emekli maaşını ING Bank'tan alan kişilerin hemen hesaplarına yatırılacak. Bu fırsat, emeklilerin maddi açıdan rahat bir nefes almasına yardımcı olacak.

ING Bank, emekli müşterilerine sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor. Promosyon kampanyasının yanı sıra, bankanın diğer fırsatlarından da yararlanma imkanı bulunuyor. Ayrıca, emekli maaşını ING Bank'ta tutan herkes, bankanın sunduğu hizmetleri de kolaylıkla kullanabiliyor.

Emekli maaşını ING Bank'tan almak isteyenler için promosyon şartları da oldukça uygun. Banka, 3500 TL ve üzerinde emekli maaşı alanlara bu promosyonu sunuyor. Ödemeler, 2 gün içinde emekli maaş hesabına yatırılıyor. Ayrıca, referans göstererek bir arkadaşını ING Bank'a yönlendiren emeklilere 1250 TL ek ödeme de verilecek.

Başvurular, ING Bank şubeleri aracılığıyla yapılabileceği gibi ING mobil uygulaması üzerinden de kolayca gerçekleştirilebilir. Ayrıca, e-devlet sistemi üzerinden de maaş taşıma işlemleri tamamlanabilir.

Ancak bu fırsatlardan yararlanmak için, emekli maaşınızı ING Bank'a taşıyarak 3 yıl boyunca bu bankada kalmanız gerekiyor. Unutmayın, ING Bank sizin için sadece bir finans kurumu değil, aynı zamanda sağladığı avantajlarla da yaşamınızı kolaylaştıran bir dost olacak!