Emekliler Dikkat! Ziraat Bankası Emeklilere 60.000 TL Ödeme Yapacak… Ziraat Bankası emeklileri sevindirmeye devam ediyor. Emekli olan vatandaşlara 60 bin liraya kadar gelir belgesiz ödeme yapacak…

Emekli olanlara son dakika kampanyası Ziraat Bankası’ndan geldi. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler, ilk tercihlerinde Ziraat Bankasını tercih ediyor. Ziraat Bankası tarafından emekli olan ve emekli olacak kişilere kampanyalar düzenliyor. Emekli olan kişiler başvuru yapmaları durundan gelir belgesine gerek kalmadan kredi onayı alabiliyor. Tek şart emekli maaşının banka üzerinden alınması gerekiyor. Emekli maaşı banka üzerinden alınması durumunda 60 bin lira tutarlı 36 ay vadeli ve düşük faiz oranlı krediden faydalanılabilecek.

Ziraat Bankası, emekli maaşını kendi bankaları üzerinden alan kişilere kampanyalar düzenleyerek güncel kredi imkânlarından yararlandırıyor. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler emekli maaşlarını banka üzerinden almaları durumunda, bankaya uğramadan internet bankacılığı kullanarak başvuru yapabilecek.

Ziraat Bankası tarafından emekli olan vatandaşlara yönelik başlatmış olduğu ihtiyaç kredisine katılım sağlamak isteyenler, ilk taksit ödemelerini 3 ay erteleyebilecek. Emekli maaşınızı banka üzerinden alıyorsanız, krediye başvuru yapabilirsiniz. 60 bin liraya kadar kullanılacak kredi için gelir belgesiz krediyi kullanabileceksiniz. 60 bin liranın üzerinde olan kredi için gelir belgesine ihtiyaç duyulmakta. Diğer bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatabilirsiniz. Kampanyada sunulan bir diğer husus ilk taksit ödemesinde 3 ay erteme fırsatı bulunuyor.

Ziraat Bankası Emekli Kredisine Nasıl Başvurusu Yapılır?

Ziraat Bankası, emekli kredisi kullanmak isteyen kişilere başvuru için kolaylık tanıyor. Kredi kullanmak isteyen kişi en yakın banka şubesine giderek kimliği ile başvuru yapabilir. Banka şubeleri üzeriden başvuru yapıldığında kısa sürede kredi sonucu öğrenilebilir. Onaylanmış olan kredi yine aynı gün içerisinde kullanılabilir. Bir başka başvuru yöntemi ise internet sitesi üzerinden yapılan başvuru yöntemidir. Bankanın internet bankacılığı kullanılarak yüksek limitli kredilere başvuru yapılabilir. Konu hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz bankanın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Tüm kampanya ile ilgili detayları öğrenmek mümkün.

Nakit sıkıntısı yaşayan, banka üzerinde hesabı bulunan emekli vatandaşlar krediye başvuru yaparak ihtiyaçlarını giderebilir.