Emekliler Dikkat! Zam Müjdesi Sonunda Geldi! Son Dakika Haberi...

Bağ Kur, SSK ve SGK’ undan emekli olan vatandaşlara zam haberi sonunda geldi. Emekli olan vatandaşlar, Eylül ayı itibariyle özel promosyon kampanyalarından yararlanabilecek. Henüz emekli maaşını hangi bankadan alacağına karar veremeyen kişiler ise, şimdiden bankaların cazip tekliflerini incelemeye başladı.

Eylül ayı itibariyle emeklilerin yüzünü güldürecek kampanyalar da tek tek açıklanıyor. Bu kapsamda başta Ziraat Bankası, İş Bankası ve TEB olmak üzere bu bankalara maaşını taşıyan kişiler, 900 TL’ ye kadar promosyon alabilecek. Verilen bu promosyonlar sayesinde emekliler de ekstra gelir elde edecek.

TEB Emeklilere Büyük Bir Kampanya Düzenledi

TEB Bankası, emeklilere özel son derece büyük bir kampanya düzenledi. TEB Bankasına maaşını taşıyan ve en az 2 otomatik fatura talimatı veren tüm emekliler 1600 TL’ ye kadar promosyon alabilecek.

Tüm bunların yanı sıra TEB bonus karta başvuran emekliler ise kredi kartı ile yapmış oldukları, sağlık ve market harcamalarının her 100 TL’ sinde 10 TL kazanabilecek. Ayrıca, TEB bonus kart sahipleri 6 ay süre boyunca bu kampanyadan yararlanabilecek ve her ay en fazla 50 TL’lik bir kazanç sağlayabilecek.

TEB Kampanyaları Bitmek Bilmiyor

TEB Bankasından emekli maaşı alan vatandaşlar, 1.600 TL nakit para alabiliyor. Bu avantajdan yararlanmak isteyen kişiler ise, TEB bankasının herhangi bir şubesine giderek sözleşme imzalamalıdır. Yapılacak sözleşme ile birlikte 36 ay boyunca emekli maaşını TEB’ den alacağını beyan eden kişiler, 1.600 TL değerindeki promosyondan yararlanabilecektir.

CEPTEP Üzerinden Başvurular Kolaylıkla Yapılabilecek

TEB Bankasının mobil uygulamasını kullanan vatandaşlar, çeşitli ayrıcalıklarla karşılaşıyor. CEPTEB üzerinden yapılan başvurular sayesinde emekli olan vatandaşlar, çok düşük faiz oranına sahip olan krediler alabiliyor. Düşük faize sahip olan kredilerin başında ise ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi de bulunuyor.

Düşük faizli kredi imkânın dan yararlanabilmek için emekli maaşınızı TEB’ e taşıyabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra promosyon ve diğer çeşitli kampanyalar hakkında ayrıntılı bilgiler edinebilmek için TEB müşteri hizmetlerini arayabilir, her türlü soru ve görüşlerinizi müşteri hizmetleriyle paylaşabilirsiniz.