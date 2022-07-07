Emekliler Dikkat! İkramiye Ödemelerini Alan O Parayı Almayı Unutmasın!

Son dakika gelen haber ile birlikte emekli ikramiyesi alan vatandaşları kredili mevduat hesabı başvurusu da yapılıyor. Bayram parası için 1100 TL emekli promosyon alacak olan vatandaşlar, ayrıca bankaların kredili mevduat hesabı başvurularında çok hızlı bir şekilde yapabilen, hakkındaki kullanabilirler. Emekliler için verilecek olan kredili mevduat hesabı, emekli maaş hesabınız üzerinden hızlı birşekilde sizlere artı para imkanı olarak sunulmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanyadan şartları uygun olan vatandaşların hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabileceği haberi geldi. Kamu bankaları üzerinden emekli maaş alıyorsanız sizde başvurularınızı gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden 12 ay vadeli 10 bin TL'ye kadar verilen kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunabilirsiniz. Sadece kamu bankaları değil, ayrıca bazı özel bankalarda bu kampanyalar için başvuruları almaya devam ediyor.

Kamu bankaları üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, işlem yapmak istiyorsanız, öncelikli olarak bankanın internet bankacılığı şifresinin hemen hesabınıza almanız gerekiyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın mobil uygulamalarına giriş yaparak buradan, kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden artı para imkanından faydalanmak için başvuru yapacak ve ne kadar onay aldığınıza artı para olarak kendi hesabınız üzerinden öğrenebileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan kişiler aynı şartlar dahilinde, kredili mevduat hesabı başvurusunu da hızlı bir şekilde internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapabilmektedir. En yakın banka şubesinden veya bankanın müşteri hizmetleri numarası üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve nakit kullanabileceksiniz.

Denizbank'tan Kurtaran Hesap!

Emekli olan vatandaşlar, emekli maaş hesabı, Denizbank üzerindeyse bu bankadan verilen Kurtaran Hesap adındaki başvuru gerçekleştirebiliyor. Denizbank kurtaran hesap adındaki başvurunuzu gerçekleştirerek, sizlerde hemen onay alabilir ve nakit kullanabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atmak istiyorsanız, Kurtaran, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı 32 80 numarasına gönderin. Denizbank şubelerinden ve Denizbank'ın internet bankacılığı uygulaması olan mobil uygulama üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirerek, hesabınız üzerinden artı para olarak 10000 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz. Diğer kampanyalar hakkında bilgileri de resmi internet sitesi üzerinden kolay bir şekilde öğrenmeniz mümkündür.