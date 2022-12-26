Emekliler Dikkat! 7.500 Bin TL Emekli Promosyonda Faydalanmak için Son 4 Gün!

SSK ve Bağ-kur üzerinden emekliliği bulunanlar Temmuz zammı %42,35 oranında zamla yeni maaşlarını almaya başladı. 26 Temmuz itibariyle ilk kez zamlı maaşlar hesaplara yatırıldı. Emekli olacaklar zamlı maaşlarla beraber bankaların vermiş olduğu promosyon rakamının geri ödemesiz olarak hesabında bulabildi. Daha önceden emekliliği bulunanlar ise yüksek promosyon veren bankaya geçiş yaparak yenilenen promosyon rakamından faydalanabildi. Yıl sonuna doğru devam eden emeklilik promosyon kampanyaları 10.000 TL'ye kadar ulaştı. Yüksek promosyondan faydalanmak isteyenlerin devlet bankaları başta olmak üzere özel bankalardan da faydalanabileceği yüksek teklifler kampanyalarla beraber duyuruldu.

Yüksek Promosyon Veren Bankalar Hangileri Oldu?

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın ortaklaşa almış olduğu karar kapsamında emekli promosyon rakamı 7.500 TL'ye ulaştı. Diğer bankalarda durum daha farklıydı . Özel bankaların belirlemiş olduğu para politikası kapsamında sunduğu promosyon rakamları 10.000 TL'ye kadar ulaştı. ING bank, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank, İş Bankası ve benzeri farklı özel bankalar tekliflerini güncelledi.

Emekli Maaşı Yüksek Promosyon Veren Bankaya Nasıl Taşınır?

Yüksek promosyondan faydalanmak isteyenlerin 3 yıl boyunca maaş hesabını geçireceği bankadan emekli aylığını almaya devam etmesi gerekiyor. Verilen taahhüt kapsamında başlatılacak işlemler ilk emekli maaşı yatırıldıktan hemen sonra promosyon rakamını otomatik olarak hesapta görebilmeyi kolaylaştırıyor. Bu süreçte maaş taşıma bildiriminde bulunmak isteyenlerin e-devlet platformunu kullanması ya da bankanın müşteri hizmetlerini arayarak kısa sürede hesap taşıma işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Ardından 3 yıllık taahhüt sözü verilmelidir. Son olarak yatırılacak ilk maaşın ardından ilk 3 iş günü içerisinde hesaba tanımlanması beklenmelidir bankaların sunduğu cazip promosyon tekliflerinin yanı sıra ek kampanyalarla süreç desteklemiyor. Hem emekli hem emekli yakını bu süreçte kazançla çıkabiliyor. Bununla beraber otomatik fatura ödeme talimatı veren belirli bir miktarda alışveriş tutarını gerçekleştirenlere ek sunulan kazancın da yanı sıra acil ihtiyacı bulunan emeklinin düşük faizle kredi tekliflerinden faydalanması da mümkün hale geliyor.

Yüksek promosyon veren bankaya geçiş yapmak isteyenlerin yapması gereken tek şey bağlı bulunduğu banka ile sözleşmesini fesh ederek yüksek promosyon veren bankaya geçmesidir. Bunun için promosyon sözleşmesi sonrasında kalan gün kadar ödeme yapılmalı ve banka ile ilişik kesilmelidir.

Akbank Promosyon Ödemesi

Akbank emekli maaş promosyonunu 7000 TL'ye ulaştırdı. 31 Aralık tarihine kadar hesabını Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca bankada kalma sözü veren aldığı emekli aylığına göre farklı rakamlarda ödemeyi hesabında görebiliyor. Bunun için aşağıdaki tablo takip edilebilir:

3.500 TL'ye kadar alınan emekli aylığına 4.200 TL

3.500 TL - 7.500 TL arası alınan emekli aylığına 4.850 TL

7.500 TL - 10.000 TL arası alınan emekli 6.250 TL

10.000 TL ve üzeri alınan emekli aylığını 7.000 TL

Yapı Kredi Promosyon Ödemesi

Yapı Kredi Bankası emekli maaş promosyonunu 7.500 TL'ye ulaştırdı. Emeklilik paketi kapsamında ek avantajlarla beraber ilk kez emekli olacaklar ya da farklı bankada bulunanlar 444 0 444 numaralı hattı arayarak maaş taşıma işlemlerini tamamlayabiliyor. Promosyon kampanyası sonuna kadar geçerliliğini korumak ile beraber son 4 güne giriş yapıldı. 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü veren 7.000 TL'ye kadar nakit promosyon daha faydalanıyor.

Fatura ödeme talimatı verildiğinde 200 TL ek kazanç elde ediliyor. Bankaya maaş taşıma işlemi tamamlandıktan sonra 31 Ocak tarihine kadar 500 TL ve üzeri harcamaya 300 TL ek kazanç elde edilebiliyor. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin aylık emekli maaşı tutarında promosyondan faydalanması mümkündür. Aşağıdaki tablo takip edilerek alınacak olan promosyon tutarı incelenebilir:

3500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlar 4.200 TL

3.500 TL - 7.500 TL arası alınan emekli aylığına 5.000 TL

7.500 TL - 10.000 TL arası alınan emekli aylığına 6.300 TL

10 bin TL ve üzeri emekli aylığı alana 7.000 TL

Garanti BBVA Promosyon Ödemesi

Garanti BBVA emekli promosyon kampanyalarını güncelleyen bankalar arasında yerini alıyor. Bankaya gelen 6.000 TL'ye kadar promosyondan faydalanırken ek fırsat kapsamında 1.500 TL bonus kazanabiliyor. Toplamda 7.500 TL'ye kadar nakit kazanımdan faydalanmak isteyenlerin 31 Aralık tarihine kadar maaş hesabını taşıması yeterli oluyor. Süreç tamamlandıktan sonra alınacak ilk emekli aylığı ile beraber aşağıdaki tablodan yararlanarak banka hesabı otomatik olarak tanımlanıyor.

3.500 TL'ye kadar alınan emekli aylığına 3.600 TL

3.500 TL - 7.500 TL arası alınan emekli aylığına 4.200 TL

7.500 TL - 10.000 TL arası olan emekli aylığına 5.400 TL

10.000 TL ve üzeri olan emekli aylığına 6.000 TL ödeme yapılıyor.

3 yıl boyunca aynı bankada kalmak söz veren bu kampanyalar faydalanıyor. Emekliye özel 10.000 TL'ye kadar kredi %2.03 faiz oranı ile anında hesaba tanımlanabiliyor. 6000 TL’ye ek para almak için yıl sonuna kadar 1 adet bonus kredi kartı başvurusu yapıp onay alanlar kredi kartının teslim alanlar, 2 adet fatura ödeme talimatı verenler 1.500 TL'ye kadar bonus kazanıyor. Sahip olunan bonus kredi kartı ile 31 Ocak 2023 tarihine kadar en az 500 TL harcama yapılması yeterli oluyor.