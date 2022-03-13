Emekliler Dikkat! 5750 TL Bugün Hesaplara Yatmaya Başladı. Eski ya da yeni fark etmeksizin bütün emekli vatandaşların hesaplarına 5750 TL ödemeler bugün itibariyle başladı. Geçmiş günlerde Türkiye'deki emekli vatandaşlarımızın 5750 lira alabilecekleri ile ilgili bir kampanya duyurusu yapılmıştı.

Emekli vatandaşlar, 5750 TL alacak. Yeni yılda eski farkı olmaksızın bütün emekli emekli vatandaşlara 5750 TL ödeme gerçekleştirilecek. SGK ile aynı zamanda Ziraat Bankası'nın da ortaklaşa bir şekilde imza altına aldıkları protokolün sonrasında kıdem tazminatı ödemelerinde artış yaşanmıştır. Emekliler ise bu zamları almaya devam ediyor. Bütün bu etkinliklerin sonrasında ise Yapı Kredi Bankası ise bu promosyona katılmaya hak kazanan vatandaşlara 5750 TL ödeme yapacağını açıkladı.

Emekli Promosyonu Nedir, Nasıl Alınır?

Emeklilik promosyonu, 2017 senesinin mart ayı içinde başladı. Bu önlemlerin alındığı tarihten itibaren 3 sene geçti. 3 senenin sonrasında emekli vatandaşlar, nafaka hususunu tekrardan gündeme getirmeye başladı. Bu kampanyalar ise son gaz duyulmaya devam ediliyor. Bu promosyon açısından bakıldığında aynı banka üstünden 3 yıllık rant ödemesi alınır. Bu promosyonu maliyet açısından geri ödemesiz alacaksınız. Bu para kesinlikle iade edilmeyecektir. 3 yıllık bir sözleşme süresinin nihayetinde yeniden talep edebilirsiniz. Bu noktada yapılması gereken tek işlem ise emekli maaşlarının banka hesaplarını aktarılmasıdır.

Eğer ki sizler de şu anda maaş aldığınız bankadan 3 yıl boyunca birlikte çalıştıysanız ve artık sözleşmenizin yenilemek ya da bir başka bankaya geçmek istiyorsanız promosyon ödemelerini kaçırmayınız.