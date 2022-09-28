Emekliler: Bu hafta sonuna kadar en yakın PTT'den sizlere destek ödemesi verilecek!

Emekli olan kişilere yeni müjde verildi. Son dakika haberine göre emekli maaşı alan kişiler sadece kimlikleri ile birlikte en yakın PTT şubesine giderek başvuru yapabilecek ve nakit alabilecek.

PTT üzerinden verilecek nakit ödemelerde, 80 bin TL ödeme alacak olan kişilere, uygun faizlerle kredi imkanı sağlanacaktır. PTT ihtiyaç kredisi olarak emekli olan vatandaşlara vereceği bu kampanyanın detaylarını da açıkladı.

Emekli maaşını PTT üzerinden alan tüm vatandaşlar, en yakın PTT şubesine kimlikle giderek hemen başvuru yapabilecek ve onaylanan tutarı hemen kullanacaktır. Nakit ihtiyacı olan herkes başvuru yapması durumunda kredi notuna göre faiz oranları uygulanacaktır.

ŞUBEYE GİTMEDEN DE KREDİ BAŞVURUSU

PTT şubelerine gitmeden de başvuru yapmak isteyenlere hemen aynı dakika içinde SMS ile başvuru yapma imkanı sunuluyor. PTT şubelerine gitmeden kredi için cep telefonunuz üzerinden SMS atarak kredi başvurusu yapmanız gerekiyor. SMS ile başvuru yapmak için;

PTT yazın boşluk bırakın TC KİMLİK yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderin.

PTT üzerinden başvuru yaptıktan hemen sonra sizlere 5 dakika içinde sonuç verilir ve bu sonuca göre krediler kullandırılmaktadır.

Emekli olan kişiler bu kredileri kullanmaları için PTT üzerinden emekli maaşı alması gerekiyor. PTT üzerinden emekli maaşı taşıma işlemlerinizden hemen sonra sizlere ödenecek olan bu destek, 80 bin TL'Ye kadar olacak ve ilk taksit ödemesinde erteleme yapabileceğiniz 24 ay vadeli kredi alabileceksiniz. İlk maaşınızı PTT'den alan kişiler de PTT şubelerine giderek kimlikle hemen başvuru yapacaklardır.