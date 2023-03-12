Emekliler Bu Haberi Çok Bekledi, Müjdeli Haber Kamu Bankalarından Geldi, Kimlikle 50.000 TL Ödeme Verileceği Kesinleşti

Emekliler bu haberi çok bekliyordu ve nakit kredi onayı verileceği açıklandı. emekli maaşı hesabınız üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kamu bankaları olan Vakıfbank Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden 50.000 TL ödeme olabilecek ve bu ödemelerde gelir belgesi vermeden bankalardan emekli kredisi kullanabileceksiniz. 50 bin TL emekli kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların emekli maaşı hesapları üzerinden yapacakları işlemler ile birlikte nakit kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte vatandaşların kendi hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır.

EMEKLİYE ÖDEME

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın Kendi resmi internet siteleri üzerinden yapmış oldukları duyurular sonrasında nakit kredi ödemelerinden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar için belirtilen şartlara uygun olan tüm emeklilere ve maaş müşterisi olan emeklilere bu Kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde verilerek destek sağlanacaktır. emekli maaşı hesabınız üzerinden alacağınız bu kredilerde daha önce Kredi kullanıp düzenli ödemeler yapan vatandaşlar bankaların internet bankacılığını kullanarak da ihtiyaç kredisi kullanılabilecekler ve bu bankalar üzerinden yapmış oldukları başvurular ile birlikte de hızlı bir şekilde Kredi ödemelerini kendi hesaplarına yatırarak da kullanabileceklerdir.

KAMU BANKALARI VERECEK!

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar yapılan bu kampanyalara katılmak için mart ayı sonuna kadar başvuru yapması istenmektedir. 36 ay vadeli 24 ay vadeli ve 12 ay vadeli Kredi paketlerinden bir tanesini seçerek ödeme gücünüze göre ödeme tablonuzu oluşturabilir ve bu şekilde kredi başvurusu yaparak rahat bir nefes alabilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alıp daha önce hiçbir şekilde Kredi kullanmayan vatandaşlara maaşlarının 25 katına kadar bu bankalar tarafından hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.