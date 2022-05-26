Emekliler Bu Haber Sizin İçin: 13 Milyon Emekliye Kurban Bayramı İkramiye Ödemeleri Önceden Verilecek!

Son dakika haberi doğrultusunda emekliler için ikramiye ödemelerinin nasıl yapılacağı netleşmiş oldu. Emekli kişilerin Kurban Bayramı’nda alacağı ikramiyelerle alakalı olarak ilk açıklamalar yapıldı. Ramazan Bayramı’nda 1100 TL’lik ödeme şeklinde verilen ikramiyeye bu bayramda zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Ramazan Bayramı’nda emekliye ayrılan bireylere verilmeyen zamlı ikramiye çok sevilmedi.

Emekli ikramiyesi ödemesi olan 1100 TL’lik ödemeleri Ramazan Bayramı için almakta olan kişiler 2 bayram arasındaki süreçte öteki ödemelerin ne zaman gerçekleştirileceğini araştırmaya başlamıştır. Kurban Bayramı’nda Temmuz ayı emekli ikramiyesi ve zammının verileceği söylendi. Böylece emekli kişiler Temmuz ayında biraz da olsa rahatlamış olacak diye düşünüyoruz.

Konuya Dair Açıklama Geldi!

Devlet tarafından gerçekleştirilen son güncellemelerle beraber emekli kişiler zamlı halde ikramiye ödemelerini almış olacaklar. Bu konudaki çalışmalarını sürdüren devlet görevlileri emekli ikramiyelerinin 1500 TL olacağını açıkladı. Şayet Kurban Bayramı’ndan evvel emekli ikramiyesine zam gelirse bayramdan önce ödemeler alınacak ve bu defa ikramiyeler 1500 TL biçiminde ödenmiş olacak.

Kurban Bayramı Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatırılmış Olur?

Bu yıl kurban alımlarını da göz önünde bulunduran devlet, bayram ikramiyeleri açısından erken ödeme yapılacağını ifade etti. Emekliler için Kurban Bayramı ikramiyesi on beş gün kadar evvelden yatabilir. 8 Temmuz’da Kurban Bayramı’nın ilk günü olduğunu varsayarsak 20 gün evvelden yani Haziran ayının 20’si sonrasında emekli ikramiyeleri banka hesaplarına yatmış olacak diyebiliriz.