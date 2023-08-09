Halkbank, emeklilerin mali yüklerini hafifletmek amacıyla özel yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında Halkbank, emeklilerin banka hesaplarına toplam 12.500 TL yatıracak. Halkbank Emekli Kampanyası olarak bilinen bu kampanyanın detayları haberimizde.

HALKBANK NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Geçtiğimiz günlerde kamu bankalarının emekli maaş promosyonlarında herhangi bir artış uygulamayacağı açıklanmıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile imzalanmış olan bu anlaşma ışığında Halkbank da emeklilere bir maaş promosyonu sunuyor.

Bu girişim kapsamında, maaşı 10.000 TL ve üzerinde olan emeklilere 5.000 TL, maaşı 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara ise 4.500 TL ödeme yapılacak. Dul ve yetim maaşı alan emeklilerin yanı sıra nafaka veya icra kesintisi olanların maaşlarının 7.500 TL'nin altına düşebileceğini belirtelim. Maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emekliler için 3.000 TL maaş promosyon ödemesi yapılacaktır. Maaşları 3.500 TL ile 7.500 TL arasında ise 3.500 TL maaş promosyon ödemesi sağlanacaktır.

12.500 LİRA NASIL ALINIR?

Emekli maaşı promosyon kampanyasının yanında Halkbank emeklilere çok önemli bir fırsat daha sunuyor. Maaşını Halkbank’a taşıyan emekliler için özel ihtiyaç kredisi veriliyor. Özel bir faiz oranı ile kullandırılan 7.500 TL tutarındaki bu kredi 36 ay vadede geri ödenebiliyor. Bu teklifin en güzel yanı sağlamış olduğu kolaylıktır. Emekliler, aylık maaşlarından yapılan otomatik kesintiler yoluyla krediyi zahmetsiz bir şekilde geri öderken nakit desteği alabilecekler. Bu kesintiler çok düşük taksitler şeklinde gerçekleşiyor ve emeklilerin mali durumları üzerinde çok az olumsuz etki sağlıyor.

Toparlayacak olursak yukarıda da belirttiğimiz gibi Halkbank şu anda emeklilere en fazla 5.000 TL maaş promosyonu veriyor. Bu tutara 7.500 TL'lik ihtiyaç kredisi de eklenirse toplam tutar 12.500 TL'ye ulaşıyor. Bu önemli meblağ bankadan kolayca nakit olarak çekilebilmekte ve emeklilerin fonlarına anında erişebilmelerini sağlamaktadır.