Emekliler Bu Detaya Dikkat! 3600 Ek Gösterge İle İlgili Son Detaylar açıklandı

15 Ocak 2023 tarihinde yürürlükte olması beklenen 3600 ek gösterge ile alakalı olan kanunun, ilerleyen günlerde Meclis’e sunulup, ardından da kabul edileceği bekleniyor.

Kaç milyon memur ve emeklinin beklediği bu teklif ile ilgili detaylar da yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili yapılan detaylı habere göre bu kanundan yararlanma imkânı olmayan kişilerin, bazı detaylara dikkat etmesi gerekiyor.

Erdoğan Açıkladı!

Kanunda belirtildiği gibi emeklilerin alacağı ikramiye emekli olan kişinin emekli olacağı tarihte yürürlükte olan ek göstergeye bağlı olarak ödenecek.

Ek gösterge ile ilgili olan artışın, 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmesi beklendiği için, eğer özel bir durum yoksa emeklilik dilekçelerinin bu tarihe kadar bekletilmesi gerekecek. Emeklilik için dilekçeyi 14 Ocak 2023 tarihinde verenler bile ikramiyeden yararlanma imkânı bulamayabilir. Bu durumda da 40 binden yararlanamazlar” dedi.

Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu kabine toplantısından sonra, yaptığı açıklamaya göre, kamu personeli için 600 puan ek gösterge kanunu 15 Ocak 2023’te yürürlükte olacak. Bu tarihten öncesi dilekçe verenler, 40 bin liranın üzerindeki emeklilik ikramiyesinden yararlanma hakkını kaybedecek. Emekli olma planı olanların, emekli ikramiyesi artışından yararlanabilmesi için bu tarihe özellikle dikkat etmesi gerekir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yapmış olduğu kabine toplantısından sonra, açıkladığı ek gösterge kanunu ile ilgili kanun, önümüzdeki günlerde meclise sunulacak ve yaz tatili öncesi de yasalaştırma yapılacak. Kanunun yürürlüğe 15 Ocak 2023 girmesi bekleniyor.

Emeklilerin Dikkat Etmesi Gereken Tarih

Ek gösterge kanunu için emeklilerin dikkat etmesi gereken bir tarih var. Kanunun yürürlüğe gireceği tariften itibaren, emekli olanlar ek gösterge artışından yararlanacak. Bu fa 15 Ocak 2023 tarihi itibariyle olacak. Bundan dolayı, bu sene içinde emekli olacak olanların, emekli maaşında olacak artışın, 15 Ocak’ ta maaşlara yansıması bekleniyor.

Bu Sene Emekli Olacaklar Dikkat

Konu ile ilgili yapılan detaylı habere göre, eğer bu sene içinde emekli olanlar varsa, 3600 göstergeye bağlı olarak yapılacak olan, artıştan yararlanamayacak. Bu yüzden tarihe özellikle dikkat edilmesi gerekir. Kanun kapsamına göre, emekli ikramiyesi, emeklilik tarihine göre ödenecek. Yani ek göstergeye göre ödenecek.

Ek gösterge artışı 15 Ocak 2023’ den itibaren yürürlükte olacağı için, zorunlu bit durum haricinde emeklilik dilekçelerinin bu tarih öncesi verilmemesi gerekir. Emeklilik dilekçesini 14 Ocak 2023 tarihinde bile sunan olursa, ikramiyesinde ek gösterge artışı almayacak.

Açıklama Ne Olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği kabine toplantısı bittikten sonra 3600 ek gösterge ile ilgili ayrıntıları açıkladı.

Yapılan açılamaya göre, tüm memurların ek göstergelerinde ‘600 puan’ artış yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan, ‘’Genel müdür yardımcılarının ek gösterge artışı 3600’den 4400’e, şube ve ilçe müdürü olanların 2200’den 3000’e çıkacak’’ dedi. Erdoğan, ek göstergesi 3600’e ulaşan ve 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli maaşının 1400 liraya kadar artış olacağı ve emekli ikramiyesinin ise 40-50 bin arasında artacağını söyledi.

Ek gösterge kanunu uzun zamandır memurlar tarafından beklenen ve istenen bir kanundu. Yapılan son kabine toplantısından bununla ilgili memurları ve emeklileri sevindirecek bir haber çıktı. Ek gösterge kanunu 15 Ocak 2023’ de yürürlüğe girecek ve emekli maaşı ile ikramiyelerin de büyük bir artış olacak. Milyonlarca memuru mutlu eden bu haber sonrası, önemli olan detaylar da gündeme geldi. Özellikle tarihler bu konuda çok önemli ve dikkat edilmesi gerekiyor.