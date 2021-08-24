Emekli Yarın Alacak, 10.000 TL'ye Kadar TC Kimliğinizi Verip Öğreneceksiniz.

Emekli olan kişilere yeni bir haber var. Emekliye 10.000 TL’ye kadar anında ödeme verilecek. Emekli olan kişilere verilecek bu ödemelerde, uygun faiz oranları ile son dakika kredisi kullandırılacak. Emekliye son dakika olarak yapılacak bu kampanyada, 10.000 TL’ye kadar kredi kullanmış olacaksınız. Banka emekli olup, emekli maaşlarını kendi bankalarından alan kişilere, 10.000 TL şartsız, kimliksiz, bankaya gitmeden verecek. Kamu bankaları ve özel bankaların başlattığı bu kredi kampanyasında son dakika olarak sizlere onaylı işler verilecek. Kredi almak isteyenler, belirli şartlar dahilinde kredilerini hemen hesaplarına atabileceklerdir. Emekli olan kişiler, yaş sınırı olmadan bu kredileri kendi maaş aldıkları bankalardan kullanabileceklerdir.

Emekliye 10.000 TL Ödeme Yapan Bankalar Listesi Açıklandı

Emekli olan kişilere 10.000 TL kredi almaları için öncelikle maaş bankasından bu kredileri başvurusu yapılmaktadır. Eğer başvuru yapacağınız bankada maaş almıyorsanız, kredinizi kullanamazsınız. 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu emekli kredilerinde bankalar müşterilerine hemen destek ödemeleri sunacaktır. Emekliye kredi kampanyasına katılacak olan kişiler, icralık ve avukatlık bir banka borcu varsa, maalesef onay alamayacaktır.

Emekli olan kişilere son dakika kampanyası yapan bankaların başında gelen Ziraat Bankası, emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere hemen sonuç vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası emekli müşterilerine daha önce kredi alsalar bile hemen kredi onayı verecek ve 10.000 TL’ye kadar her ihtiyacı olduğunda kredi kullandıracaktır. Emekliye 10.000 TL ödeme ihtiyaç kredisi olarak verileceği için bankadan maaş almadığınız durumlarda, Ziraat Bankası sizin kredi notunuza bakarak onay verecektir.

Şekerbank, emekli müşterilerine 10.000 TL limitli kredi hazırladı . Başvuru yapmadan da acil ihtiyaçlarınızda 10.000 TL’ye kadar bu kredileri kullanabileceksiniz. 10.000 TL kredi kullanmak isteyenler, belirli şartlara göre kredilerini hemen alabileceklerdir. Şekerbank ayrıca kredi alacak olan emeklilerin maaş taşıması sonrasında, kredi almak isteyenlerin borçlarını da kapatarak kredi vereceğini duyurdu. Başvurular banka şubelerinden ve bankanın resmi internet sitesinden yapılacak.

QNB Finansbank ise SMS ile kredi verecek. TC Kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atarsanız, hemen kredi başvurusunda bulunabileceksiniz. 5030 numarasına mesaj atan kişiler 5 dakikada ne kadar onay aldıklarını göreceklerdir.