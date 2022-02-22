Emekli ve sigortalı olarak çalışan vatandaşların bankamatik kartı kullanmaları durumunda 15.000 TL ödeme verileceği açıklandı . Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada qnb Finansbank başvuru yapacak olan vatandaşlar için hemen 15 bin TL'ye kadar kredi limiti hazırlıyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 15.000 TL nakit kredi kullanacak olan vatandaşların 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilecekleri ihtiyaç kredisi kampanyasına başvurularına gerçekleştirmesi durumunda nakit kredi hızlı bir şekilde 36 ay vadeli olarak onay verilecek. 15.000 TL nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar banka kredi politikalarına uygun olması durumunda banka şubesine gitmeden hızlı bir şekilde başvurularını resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. Kredi alacak olan kişiler ayrıca banka kredi notuna bakar Kredi onay olacaklardır.

15.000 TL qnb Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Qnb Finansbank yapmış olduğu kampanyada ile birlikte adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşların her zaman ilk tercih ettiği banka olan Finansbank SMS ile vatandaşlara 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu gösteriyor. Qnb Finansbank üzerinden acil ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olan bu Kredi kampanyalarına katılarak hemen işlem yapabilir ve SMS ile başvuru yaptıktan sonra kredi sonucunu hemen öğrenebilir.

Qnb Finansbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak oldukça kolaydır. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar qnb Finansbank SMS kredi servis numarası olan 5030 numarasına kendi kimlik numaralarını göndererek kendi cep telefonları üzerinden mesaj atarak başvuruda bulunabilir. Onaylanan Kredi en yakın banka şubesinden kullanabilir hesabınızın olması durumunda qnb mobil uygulamasına girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurunuzu tamamlayabilir ve onaylanan tutarı hesabınıza yatırabilirsiniz.