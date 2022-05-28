Emekli ve Memurların Uzun Zamandır Beklediği 3600 Ek Göstergesinde Beklenen Haber

Bu yüzden de emekli ve memur olan pek çok kişi bu haberi heyecanla bekliyor. Gözler ise Ek gösterge çalışmaları sonucu, bu ay sonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin den gelecek açıklamaya çevrildi.

Son dakika gelişmeleri doğrultusunda, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Bilgin tarafından, bu ay sonuna kadar ek gösterge çalışmaları ile ilgili açıklama bekleniyor. Özellikle ek gösterge çalışmaları sonrasında, emekli ikramiye ve maaşları konusundaki netlik merak ediliyor. Bu oranın hesaplanması ve yapılacak artış, emekli ve Memurların ilgi odağı oldu.

3600 ek gösterge çalışmaları bir süredir devam ediyor. Özellikle 31 Mayıs salı günü için nefesler tutuldu. Bakan Vedat Bilgin ve Memur sen ile yapılacak görüşmeler sonucu, durum netlik kazanacak. Salı günü yapılacak olan açıklamaların sonucu heyecanla bekleniyor.

3600 ek gösterge düzenlemelerine göre, din görevlisi, polis ve öğretmen dışındaki unvanlarda sayılar artacak. Bu rakamlar 500 ila 750 olarak belirtildi. Daha sonrasında ise emekli ikramiyelerinin de bu göstergeden ciddi şekilde farklılık olması bekleniyor. Böylelikle emekli maaşları ile ilgili olarak da çalışmalar söz konusu olacak.

Hiyerarşi konusunda ise yine pek çok meslek grubunda daha üst seviyelere çıkılması bekleniyor. Bunlar ise il müdürü, üniversite genel sekreter yardımcısı, şube müdürü gibi unvanların her birinde üst seviyelere çıkarılma durumu gerçekleşecek. Unvanlar konusunda yükselme durumu söz konusu olacak.

Aynı zamanda, yapılan çalışmalar doğrultusunda Yardımcı hizmetler konusunda da detaylı çalışmalar devam ediyor.

Ek Gösterge Çalışmaları Doğrultusunda Kademeli Geçiş ve Değişiklikler

Ek gösterge de Kademeli geçişler zorlu da olsa, çalışma yöntemleri sonucunda bu geçişler mümkün oluyor. Unvan yükselişi ile birlikte hiyerarşi konusunda değişiklikler meydana geliyor. Tüm bu gösterge çalışmaları Bakan Vedat Bilgin e sunuldu. Gözler ay sonunda yapılacak olan açıklamaya çevrildi.

Tüm gerekli detayların çözülmesi için Memur sen bu konuda yoğun bir çalışma performansı sergiliyor. Vedat Bilgin ile birlikte çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar doğrultusunda, kamu personeli ile alakalı tüm durumlar ele alınıyor. Tüm bu konular bütün bir şekilde inceleniyor. Özellikle yeni üretilen fikir ve formüllerle birlikte, başarılı bir çalışma sonucu sunulması bekleniyor.

Ek gösterge neticesinde, kamu personeli ve emekliler için pek çok değişiklik olması bekleniyor. Müzakereler sonucunda ise yansıtma durumu da netlik kazanacak.

Memur ve emekli ikramiyelerinde artış oranı merak ediliyor. Bu konuda ek gösterge rakamları ve maaşları çarpmak yeterli. Daha sonrasında çıkan katsayı doğrultusunda artış söz konusu olması bekleniyor.

Ek Göstergenin Olumlu Sonuçları

Ek göstergeler, pek çok olumlu sonuç doğuracak bir çalışmadır. Bu yüzden de pek çok kişi heyecanlı bir bekleyiş içerisinde.

3600 ek gösterge ile birlikte, pek çok unvan artışı söz konusu olacak. Ayrıca kamu personelleri ve emekli maaşlarında oluşacak değişiklik, olumlu ilerleme olarak bekleniyor.

Ek gösterge çalışmaları uzun süredir devam ettiği için bu konudaki çalışmalar bu ay son buluyor. Yani bu ay sonunda Bakan Vedat Bilgin ile yapılacak açıklama ile çalışmalar sonlanıyor.

Özellikle son günlerde yoğun bir performansla çalışan memur sen ve Vedat Bilgin, görüşmelere devam ediyor. Salı günü yapılacak açıklama neticesinde çalışmaların sonucu netlik kazanacak. Olumlu sonuçlar neticesinde ise pek çok pozitif gelişmeler bekleniyor. Emekliler ve memurlar için oldukça önemli bir çalışmadır.