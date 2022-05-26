Emekli ve Memurlar Için Mutlu Eden Haber! Temmuz 2022 Için Zam Orani Belli Oldu 

Zam oranlari ise ilk alti ay ve sonraki alti ayda yasanan enflasyon oranlarina göre belirleniyor. Belirlenen bu zam oranlari temmuz ayi itibari ile maaslara eklenecek. 2022 yilinin ilk zammi Ocak ayinda belirlenmisti. Ikinci zam ise Temmuz'dan itibaren eklenecek.

Enflasyon oranina bagli Olarak, ikinci maas zammi orani memur ve emekli vatandaslar tarafindan merak ediliyor.

Memur ve emekliler için beklenen zam oraninda enflasyon durumu baz alinarak bir degerlendirme yapiliyor. Enflasyon oranina bagli olarak memur ve emekliler için bu oranda zam yapilmasi bekleniyor.

Temmuz Enflasyon Orani Netlesti

Emekli ve Memurlar için ikinci maas zammi ve enflasyon orani açiklandi. Çalisma ve sosyal güvenlik bakani Vedat Bilgin, enflasyon verilerine bagli olarak, net sekilde ikinci zam oranlari 50 gün kadar sonra açiklanacak. Simdiye kadar ki tüm aylara göre enflasyon orani, yüzde 31,71 olarak netlesti. Mayis ve haziran ayi için gerçeklesen enflasyon oran çizelgesi uyumlu açiklandigi sürece, Enflasyon oraninin yüzde 30 ve 35 gibi bir oranda açiklanmasi bekleniyor. Memur ve emekli maaslari da bu dogrultuda islenecek.

Enflasyon oranlari son 4 aylik sekilde verilen belirlense de temmuz ayina kadar tüm aylarin oranlari ile birlikte degerlendirilecek. Öngörülen oranlar degiskenlik gösterebilir. Fakat Bu dogrultuda devam ettigi sürece yine onlarin tahmin ettigi enflasyon oraninin gerçeklesecegi görülüyor.

Netlesen Zam Orani

Emeklilerin bekledigi zam orani SSK ve BAG-KUR emeklileri ve memurlar için yüzde 31.71 seviyesinde kesinlesti. Bu netlesen oran yine enflasyon durumlarinin neticesinde belirlendi. Enflasyon baza degerlendirilerek Bu dogrultuda emekli ve memurlara zam orani sabitlendi. Bu zam orani 4 ay bazinda degerlendirilme yaparak belirlendi. Daha sonraki enflasyon oraninin da yine maaslara zam olarak eklenmesi bekleniyor. Temmuz ayinda gelecek olan ikinci maas zammi ise %7 oraninda belirlendi. Bu durum toplu sözlesme zammi olarak geçiyor. Ayrica bu toplu sözlesme zammi, açiklanan degerden daha da alt seviyeye inmeyecek.

Alti Aylik Enflasyon Orani

Bu verilerin her birinin degerlendirilmesini sonucu olarak enflasyon konusunda 6 aylik oranda açiklanmis ve belirlenmis oldu. Eger veri çizelgesi bu sekilde devam ederse uzmanlarin fikrine göre enflasyon orani %38,50 olarak belirlenecek. Bu dogrultuda yine zam oranlari %38,50 oraninda enflasyon bazina göre netlesecek. Bu enflasyon orani henüz netlesmedigi için resmi olarak açiklanmanin gelmesini beklemek dogru olur. Çünkü %38,50 oranindaki enflasyon öngörülen fakat netlesmeyen bir orandir. .

Öngörülen bu oran 4 ay, baz alinarak belirlenmistir. Fakat çizelgenin degismesi durumunda enflasyon orani degiskenlik gösterebilir. Fakat öngörülen ve uzmanlarin tahminine göre çizelgenin bu sekilde ve ayni dogrultuda devam etmesi bekleniyor.

Emekliler Korunacak

2022 yilinin Ocak ayinda sosyal refah düzenlemeleri yapildi. Sosyal refah düzenlemeleri dogrultusunda memurlar için daha refah bir yasam düzenlenmesi düsünüldü. Çalisma ve Sosyal güvenlik bakanligi Vedat Bilgin tarafindan temmuz ayindan sonra yeniden bir sosyal refah düzenlemesi getirilmesi planlandigi açiklandi. Temmuz ayinda yapilacak ikinci sosyal refah düzenlemesi ile hem zam oranlarinin artmasi hem de sosyal refah düzeyinin olumlu sekilde ilerletilmesi planlaniyor.

Yapilan 2 düzenleme ve 2 zamlarin sonucundan memur ve isçilerin yani sira emeklilerin de korunacagi Vedat Bilgin tarafindan açiklandi. Temmuz ayindan sonra enflasyon dogrultusunda zam oranlari netlesecek.

Temmuz Ayinda Kimler Için Zam Yapilacak

Temmuz ayinda gelecek zamlarin kimler için oldugu merak edilen bir konudur. Özellikle memur ve emekliler için beklenen bu zamda kimler için gelecegi açiklandi. Hemsire, polis, ögretmen gibi devlet memuru olan kisilere ve SSK ve BAG-KUR emeklisi olan kisilere Bu ikinci zammin gelmesi bekleniyor.

Temmuz ayi ikinci zammini hem emekliler hem de memurlar uzun zamandir bekliyor. Bu yüzden de enflasyon oraninin izlendigi ve devam ettigi çizelge herkes için oldukça önemli bir durumdur. Enflasyon orani dogrultusunda belirlenen zamlar temmuz ayi itibariyle netlestikten sonra maaslara direkt olarak yansitilacak. Daha sonrasinda ise zamlanmis hali ile emekli ve memur olan kisilerin maasi yükselmis olacak.

