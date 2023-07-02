Özellikle kamu çalışanlarının gündeminde yer alan memur zammı ile ilgili son durumlar gündemde yer aldı ve merak konusu oldu. Gözler bir süre önce asgari ücrete yapılan %34'lük zam sonrasında emekli ve memur zammına çevrilmiş ve detaylar merak konusu olmuştu. Bir süre önce en düşük memur maaşının 22.000 TL seviyesine çekileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştu. Konu hakkında elde edilen bilgilere göre 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında memurların zam alacağı bilgisine ulaşıldı. Sizler için haberinizin devamında 2023 memur maaş zammı ile ilgili detaylı bilgileri hazırladık.

Son dakika gelişmeleri gündemde yer alırken memur zammı ile ilgili haberlerde kamuoyu tarafından titizlikle takip ediliyor. Polis, öğretmen hemşire ve doktor tarafından araştırılan memur zammı ile ilgili haberler günün en çok konuşulan konusu oldu. Asgari ücretle yapılan zam sonrasında gözler temmuz memur zammı için yapılacak olan açıklamayı bekliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işık Han ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşı hakkında detaylı bilgiler paylaşmıştı. 3 Temmuz tarihinde yapılacak olan açıklamayla 6 aylık bir enflasyon farkı ile memur toplu sözleşme zammı oranında hesaplama işlemlerini gerçekleşeceği öğrenildi.

Önümüzdeki hafta netleşecek olan bilgiler sonrasında emekli ve memur temmuz zammı hakkında detaylar öğrenilecektir. 5 Temmuz tarihinde 20 milyon emekli ve memur zam oranı açıklanacak ve detaylar öğrenilecek. TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranı ardından 6 aylık rakamların refah payı hariç kesinleşeceği bildirildi. Ardından maaşlar ek zam ile artacak. Milyonlarca kişi tarafından beklenen Temmuz ayının gelmesi sonrasında emekli ve memur zammı da gündemde yer almaya devam ediyor.