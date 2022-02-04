Emekli ve memur maaşlarında değişim yaşandı! Ek zam Emekli ve memur maaşlarını değiştirdi!

Emekli ve memur olan vatandaşları yakından ilgilendiren son dakika güncellemeleri her geçen gün daha da dikkat çekmektedir. Memur ve memur emeklisinin zam farkı 15 Ocak tarihine yetişmesi beklenirken ayının sonuna yetişebildi. Son gelişmelerle beraber söz konusu zam farkları Şubat ayı içinde maaşlara eklenerek verilecek.

Milyonlarca emekli ve memuru oldukça yakından ilgilendiren gelişmeler gündemi oldukça yoğun bir şekilde meşgul etti. Memur ve emekli vatandaşlar için 15 Ocak tarihinde ödenmesi planlanan ek zam güncellemesi, AK Parti aracılığı ile memur ve memur emeklilerinin ek zam farkını da içeren teklif, meclis genel kurulunda toplantı yeter sayısı şartının sağlanamaması nedeniyle kabul edilmemişti. Meclis salonunda iki defa yapılmış olan yoklama sonunda vekil yeter sayısına ulaşılamayınca memur ve emekli için maaş düzenleme tasarısı hayata istenen tarihte geçmemiştir. Bu durumda emekli ve memurların beklentisi olan zam farkları ile ek zam tutarları 15 Ocak tarihine yetişmeyerek daha sonraki günlerde hesaplara yatırılmıştır. Şubat ayı için ek zam ve farklar memur ve emeklilerin maaşlarına yatırılacaktır.

Geçtiğimiz haftalarda TBMM genel kuruluna memur ve emekliye verilecek olan ek zam teklifini içeren kanun teklifi görüşülmüştür. 15 Ocak tarihine yetişmesi beklenen kanun teklifi için meclis genel kurulunda 18 maddelik kanun teklifinin 9 maddesi kabul edilmişti. Görüşmeler ertesi gün de devam ederken son 11 maddeye gelindiğinde verilen önerge sonrasında muhalefet vekilleri tarafından yoklama talep edilmiştir. Toplantıda iki defa yapılmış olan yoklama sonucu toplantı yeter sayısına erişim sağlanamadı. Bu nedenle memur ve memur emeklisi için verilecek olan ek zammı içeren kanun teklifi kabul edilmedi. 15 Ocak tarihinde hesaplara yatırılması beklenen ek zamlar ise Ocak ayının son haftasında yatırıldı ve Şubat ayında da bu zamlar maaşlara eklenecektir.

Memur ve Emeklilerin Zamları Yetişmedi

TBMM genel kurulu esnasında yaşanan anlaşmazlık ve gerginlik, memurlara ve emeklilere yapılan zam farklarını da içermektedir. Çünkü meclis genel kurulda görüşülen yasa teklifi emekli ve memur ek zamlarını da içermekteydi. Maaş farklarının 15 Ocak tarihine yetişmemesi, yasa teklifinin kabul edilmemesi sonucunda gerçekleşmiştir. Bu teklifin genel kurul toplantısı esnasında gerçekleşmemesi ya da kabul edilmemesi ek zamların istenen tarihe yetişmemesi sonucunu gündeme getirmiştir. Ancak memur ve emekli için verilen ek zamlar, Ocak ayının son haftası için gerçekleşmiş ve vatandaşların hesaplarına yatırılmıştır. Şubat maaşında ise bu zamlar eklenerek maaşlar yatırılacaktır.