Asgari ücrete gerçekleşen zam sonrasında, memur ve emekli maaşlarının ne kadar zam alacağı merak konusu oldu. Beklenen Haziran ayı enflasyon rakamları belirlendikten sonra, 5 Temmuz tarihinde maaş zamları konusunda önemli bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, memur maaşlarına yüzde 17.55 enflasyon farkıyla birlikte 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. Emekli maaşlarına ise yüzde 25 zam uygulanacağı belirtildi. Bu zam oranları emekliler tarafından dört gözle beklenirken, maaş zamları konusunda yeni açıklamaların yapılacağı bildirildi.

Hak-İş Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası ve Nazilli Belediyesi arasında bir süredir devam eden görüşmeler sonuçlandı ve belediye çalışanlarının maaşları netleşti. İki buçuk yıl süreli sözleşme kapsamında, en düşük işçi maaşı 15.000 TL'ye yükseltildi. Bu sözleşmeyle, belediye çalışanlarının maaşlarına ciddi oranda zam uygulanmış oldu.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, belediye çalışanlarının emeklerinin karşılığını aldıklarını belirten bir paylaşım yaptı. Nazilli Belediyesi ve Naz-Bel Anonim Şirketi'ne bağlı belediye personelinin maaşlarına yapılan cömert zam, personel tarafından memnuniyetle karşılandı.

Başkan, "Şirketimize bağlı çalışan personelimiz, yeni sözleşme çerçevesinde daha iyi çalışma şartları, sosyal haklar ve maaş artışı gibi birçok avantaj elde etti. En düşük maaşın 15 bin TL'ye çıkarılmasıyla birlikte, Nazilli Belediyesi olarak, çalışanların refahını ve memnuniyetini ön planda tutarak kaliteli hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bu toplu iş sözleşmesi, belediye personelinin yaşam standartlarını yükseltme adına önemli bir adımdır ve belediyemizin hizmet kalitesine de katkı sağlayacaktır. Tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Maaş zamlarıyla ilgili haberler hafta hafta gelmeye devam ediyor. Bazı kurum ve kuruluşlar sendikalarla anlaşarak yüksek oranda zam yaparken, bazıları ise zam kararını ertelemeyi tercih ediyor. Bu nedenle, zam haberlerini kurumların resmi sosyal medya hesaplarından takip etmek önemli olacaktır.